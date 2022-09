Non più di uno/ Su Rete 4 il film con Renato Pozzetto e Cinzia Leone

Non più di uno, film di Rete 4 diretto da Berto Pelosso

Non più di uno va in onda su Rete 4 per il pomeriggio di oggi, giovedì 15 settembre, a partire dalle ore 16:45. È un film italiano del 1990 realizzato dalla Warner Bros Italia in collaborazione con Unione cinematografica con la regia di Berto Pelosso il quale si è occupato anche della sceneggiatura e del soggetto. Le musiche della colonna sonora sono state firmate da Manuel De Sica con il ruolo di direttore della fotografia affidato a Mario Vulpiani. Nelle carte sono presenti tanti attori piuttosto famosi tra cui Renato Pozzetto,

Sangiovanni "La mia musica può sembrare leggera invece..."/ Metterà a tacere le critiche?

Maddalena Crippa, Giulia Fossà, Cinzia Leone, Giorgio Del Bene, Giorgio Biavati e Susanna Javicoli. Tra le principali protagoniste femminili c’è l’attrice italiana Maddalena Crippa nata a Besana in Brianza il 4 settembre del 1957. Da sempre grande appassionato ed eccitazione ha potuto formarsi dal punto di vista artistico Grazie all’esperienza presso il Piccolo Teatro di Milano collaborando con il regista Giorgio Strehler. Per quanto riguarda le esperienze del mondo del grande schermo l’esordio è avvenuto nel 1981 con il cineasta Francesco Rosi per il film Tre Fratelli. Negli anni successivi ha collaborato per pellicole anche piuttosto importanti come ad esempio No grazie Il caffè mi rende nervoso, Aurelia, L’attrazione, Giochi d’equilibrio, Il quaderno della spesa, Appuntamento a ora insolita, Io non mi arrendo, Rimetti a noi i nostri debiti, Lectura Ovidii e Il paradiso del pavone.

Noyz Narcos/ Il rapper presto papà: Ludovica Melisurgo col pancino e l'ecografia di..

Non più di uno, la trama del film

Leggiamo la trama di Non più di uno. Piero, che gestisce insieme ad un amico di vecchia data un’agenzia di viaggi, si trova ad affrontare un momento particolarmente complesso della propria vita perché si è separato da poco dalla moglie ed ha dei problemi anche nel gestire due figli che vede abbastanza di rado. Nel frattempo Piero però è riuscito anche a rifarsi una vita insieme alla sua attuale compagna che si chiama Roberta ed è una farmacista di 5 anni più giovane. Sembrava che tutto si svolgesse nel migliore dei modi fino al momento in cui Roberta annuncia al proprio compagno di essere in dolce attesa. Piero dovrebbe essere contento di questa splendida notizia anche perché Roberta da sempre ha avuto il problema nel rimanere incinta.

LACCI/ Film Rai 3 con Lo Cascio, ben 3 candidature ai David di Donatello

La donna nonostante l’età avanzata decide di voler tenere il proprio bambino mentre per Piero ci sono situazioni di contrasto nella sua valutazione perché comunque ha una certa età e poi ci sono già due figli di cui prendersi cura. Probabilmente Piero è anche spaventato dall’eventualità che l’arrivo di un altro bambino potrebbe cambiare nuovamente il rapporto con la propria compagna e metterlo in discussione. Nascono delle discussioni con Roberta che arriva alla decisione di voler lasciare Piero per avere la possibilità di crescere questo suo figlio.

Piero è profondamente dispiaciuto di quanto accaduto anche per chi ama profondamente la propria donna ma deve far di necessità virtù e dopo poche settimane si ritrova al fianco di una ragazza di nome Claudia con la quale sembra essere soltanto una storia passeggera ma che in realtà si dimostrerà molto seria. Nel frattempo Roberta perde il bambino e Piero va spesso a trovarla di nascosto dalla sua attuale compagna, la quale non appena lo scopre si ingelosisce e pone immediatamente fine alla loro relazione sentimentale. La situazione diventa sempre più complicata perché Roberta nel frattempo ha iniziato un rapporto sentimentale con Giorgio peraltro loro amico in comune, mentre Piero deve occuparsi dei problemi sentimentali della sua giovane figlia. Alla fine però entrambi avranno la forza di riuscire a rimettere insieme i cocci della loro vita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA