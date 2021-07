Non puoi comprare il mio amore/ Su Rai 1 il film con Adelaide Kane (17 luglio)

Non puoi comprare il mio amore andrà in onda oggi, 17 luglio 2021, a partire dalle ore 16.45 all’interno del palinsesto di Rai 1. Si tratta di una pellicola ascrivibile al genere delle pellicole romantiche datato 2018 e che punta fortemente sul cuore del pubblico. Si cerca di far empatizzare la situazione con chi sta a guardare che si sente coinvolto nelle vicende di chi invece “vive” dentro allo schermo. Ottimo il cast di attori tra di essi si segnalano Adelaide Kane e Benjamin Hollingsworth rispettivamente i due professionisti ricoprono le parti dei protagonisti femminili e maschili, Lilly e Jeff. Il film che non è certo una prima televisiva per il piccolo schermo del belpaese.

La pellicola Non puoi comprare il mio amore si incentra sulla vita di una giovane ed attraente infermiera, Lilly. La dona lavora come paramedico e la sua vita scorre tranquilla anche perché la donna non ha grilli per la testa ed è dedita interamente al suo lavoro. Lilly ha un innata capacità ad alleviare le sofferenze delle persone che assiste, e il suo lavoro scorre con la soddisfazione che trae dal curare amorevolmente tutti coloro che hanno bisogno delle sue cure. Improvvisamente e in maniera del tutto fortunosa nella vita della donna irrompe Jeff. L’uomo sembra essere l’alter ego di Lilly. La sua esistenza gode del piacere che deriva dall’appartenere ad una facoltosa famiglia, cosa questa che porta una buona dose di menefreghismo.

L’uomo si infatua della graziosa infermiera, ma la sua attrazione non viene per nulla corrisposta. Lilly vede in Jeff un ragazzo arrogante, poco disposto verso il prossimo e molto lontano dai principi di amore e fratellanza a cui lei è dedita. Ma come spesso accade nelle pellicole romantiche non tutto è come sembra. Via via che il tempo passa e la conoscenza si approfondisce nel cuore di Lilly inizia a far capolino un amore verso il giovane altolocato. Egli alla fine si scopre che non è cosi male come sembra, il suo cuore non solo viene rapito dalla giovane infermiera ma anche il suo atteggiamento cambia radicalmente portandolo a sposare appieno i principi della donna.

