Non sapeva di essere incinta, neonata morta/ Il compagno: “Ecco come è andata”

A La Vita in Diretta il caso della donna di Matelica, della provincia di Ancona, che nella notte fra sabato e domenica ha partorito una neonata, non sapendo di essere incinta. Purtroppo il parto è finito in tragedia visto che la neonata è morta poco dopo il taglio del cordone ombelicale, anche perchè la donna era in casa, non pronta per affrontare un’operazione di tale portata. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri della Compagnia di Camerino, e la donna, già madre di due figli di sette e nove anni, sarebbe stata ascoltata a lungo, appena ripresasi dallo choc, spiegando appunto di essere stata all’oscuro di quanto le stesse accadendo.

La Vita in Diretta ha ascoltato il compagno della donna, che di spalle, senza farsi inquadrare, ha raccontato come sono andati quei tragici eventi: “Appena ho visto la situazione non ho esitato, indipendentemente dallo choc a chiamare i sanitari, 118 – ha spiegato l’uomo che ha appunto assistito alla terribile scena – ero lì a sostenerla, vedere, ho fatto tutto quello dovevo potevo arrivare, lei stava male sì, perciò immediatamente abbiamo chiamato il 118 per non fare il modo che questo tragico evento si trasformasse in questa situazione”, purtroppo però gli esiti sono stati drammatici visto che alla fine la bimba non ce l’ha fatta, morendo.

NON SAPEVA DI ESSERE INCINTA, NEONATA MORTA AD ANCONA: “LA DONNA HA GIA’ DUE BIMBI”

Non è ben chiaro se la neonata sia nata già morta o meno, e su questo si sapranno sicuramente maggiori particolari nelle prossime settimane. Il programma condotto da Alberto Matano ha intervistato anche l’avvocato della famiglia, che ha spiegato: “I genitori hanno altri due bimbi con cui hanno un rapporto meraviglioso, nati in strutture ospedaliere assolutamente si. Dall’autopsia – ha aggiunto – è emersa con certezza in prima battuta che la bimba non ha mostrato alcun segno esteriore di trauma pertanto questo combacia con i tentativi che sono stati fatti per salvarla, chiamando immediatamente i sanitari per prestare le prime cure”.

