Non si ruba a casa dei ladri/ Video, su Canale 5 il film con Vincenzo Salemme

Non si ruba a casa dei ladri va in onda oggi, giovedì 12 marzo, nella prima serata di Canale 5 la messa in onda a partire dalle ore 21:20. Si tratta di una pellicola italiana realizzata nel 2016 dalla Medusa Film in collaborazione con la International video 80. La regia di questo film è stata affidata a Carlo Vanzina il quale si è occupato anche dello sviluppo del soggetto e della sceneggiatura insieme a Enrico Vanzina. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Giuliano Taviani in collaborazione con Carmelo Travia mentre il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a Enrico Lucidi. Nel cast sono presenti diversi attori italiani piuttosto famosi tra cui Vincenzo Salemme, Massimo Ghini, Stefania Rocca, Manuela Arcuri, Maurizio Mattioli e Lorenzo Balducci.

Non si ruba a casa dei ladri, la trama del film

Ecco la trama di Non si ruba a casa dei ladri. La vita di Antonio e di sua moglie Daniela sembra procedere nel migliore dei modi non solo per quanto riguarda il grande affetto che li lega ma anche e soprattutto in ragione degli ottimi risultati che sta ottenendo un’impresa di famiglia specializzata in interventi di pulizie. Purtroppo le fortune della società vengono meno nel momento in cui, in maniera assolutamente inspiegabile, la società perde un’importante commessa che viene affidata da alcuni organi politici ad un’altra azienda concorrente. Le conseguenze per questa vicenda sono effettivamente molto rilevanti in quanto Antonio si vede costretto a dichiarare fallimento e non avendo alcuna casa dove poter vivere insieme a sua moglie, da a stare da sua zia. Qualche giorno più tardi grazie ad alcune conoscenze della sua amata zia, Antonio e Daniela trovano lavoro come domestici all’interno della casa di un importante politico. Lavorando all’interno della casa i due si rendono conto come a far spostare la commessa verso l’altra azienda di pulizie è stato proprio questo politico il quale ha intascato un bel po’ di tangenti che ora sono state inserite in un suo conto corrente che si trova in una banca in Svizzera. Antonio arrabbiato per quanto accaduto decide di vendicarsi in maniera ottimale ed in particolar modo organizza una vera e propria truffa con la collaborazione di alcuni amici assolutamente non professionisti in questo campo allo scopo di riuscire a mettere le mani sui soldi delle tangenti e ricevute. Una vendetta che verrà gestita alla grande e che soprattutto necessiterà il superamento di diverse problematiche tra mille situazioni divertenti.

Video, il trailer di Non si ruba a casa dei ladri





