Non si scherza col fuoco su Italia 1/ Trama della commedia John Cena, oggi 31 dicembre 2024, alle 14.30

Non si scherza col fuoco, diretto da Andy Fickman

Domenica 31 marzo, nel pomeriggio di Italia 1, alle ore 14,30, andrà in onda la commedia Non si scherza col fuoco, il cui titolo originale è Playing with Fire. Si tratta di una pellicola del 2019 diretta da Andy Fickman, conosciuto per il film Disney Cambio di gioco, con Dwayne “The Rock”Johnson, e la produzion di Todd Garner e Sean Robins, con la distribuzione di Paramount Pictures sul servizio di streaming Prime Video.

Protagonista del film Non si scherza col fuoco la star del wrestling John Cena, apprezzato in moltissimi film come Suicide Squad – Missione suicida, in cui interpreta il supereroe Peacemaker. Completano il cast Judy Greer, John Leguizamo, Brianna Hildebrand e Tayler Mane.

La trama del film Non si scherza col fuoco: da pompieri a baby sitter è un attimo

nel film Non si scherza col fuoco, il capitano Jack Carson dirige una squadra di vigili del fuoco, che soccorre tre fratellini durante un incendio fuori controllo in una casa in montagna: i piccoli Will, Brynn, Zoey, rispettivamente di 15, 10 e 3 anni.

Sembra però impossibile rintracciare i loro genitori, motivo per cui saranno i vigili del fuoco a prendersi cura di loro, in attesa dell’arrivo dei servizi sociali. Si scoprirà nel corso del film che i tre fratellini sono orfani e sono stati assegnati a tre famiglie diverse, da cui hanno deciso di scappare per riunirsi nuovamente insieme. Affezionatosi sempre di più, sarà Carson stesso a proporre un piano di adozione per tutti i tre bambini, in modo da non separarsi.











