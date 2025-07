Dopo l’ormai probabile partenza di Hakan Calhanoglu, la dirigenza nerazzurra sta valutando altre tre uscite eccellenti

L’eliminazione dal Mondiale per Club ha lasciato pesanti strascichi in casa Inter. Dopo la bruciante sconfitta contro il Fluminense, la situazione nello spogliatoio è diventata incandescente, con tensioni crescenti tra alcuni giocatori chiave. Il clima è reso ancora più rovente da questioni legate al mercato: dopo l’ormai probabile partenza di Hakan Calhanoglu, la dirigenza nerazzurra sta valutando altre tre uscite eccellenti. Si apre così un’estate che promette rivoluzioni, tra rinnovamenti, scelte strategiche e gestione delle tensioni interne.

A innescare il clima teso è stata una dichiarazione al vetriolo del capitano Lautaro Martínez. L’attaccante argentino, deluso dall’uscita prematura dal torneo internazionale, ha puntato il dito contro alcuni compagni, accusandoli di scarso impegno e scarsa concentrazione. Sebbene non siano stati fatti nomi, molti hanno interpretato le sue parole come un attacco diretto a Calhanoglu, che non ha partecipato al match per problemi fisici, ma è comunque finito al centro della polemica.

Le parole di Lautaro non sono passate inosservate. La dirigenza, con Giuseppe Marotta in prima linea, ha cercato di riportare ordine e calma, ma è ormai chiaro che qualcosa nello spogliatoio si è incrinato.

Calhanoglu verso l’addio. Ma non solo…

Tra i primi a fare le valigie potrebbe essere proprio Calhanoglu, protagonista di voci di mercato sempre più insistenti. Il Galatasaray ha manifestato un forte interesse per il regista turco, e l’Inter si è detta disposta ad ascoltare offerte, a patto che raggiungano una valutazione vicina ai 30 milioni di euro, tra parte fissa e bonus.

Calhanoglu, reduce da stagioni brillanti in nerazzurro, potrebbe così tornare in patria, dove è considerato una stella. Il suo addio, però, aprirebbe un vuoto tecnico importante, e i dirigenti sono già al lavoro per trovare un sostituto all’altezza.

La rivoluzione nerazzurra, però, non si ferma al centrocampista turco. Sono infatti altri tre i giocatori finiti sul taccuino dei possibili partenti. Francesco Acerbi, veterano della difesa, potrebbe essere lasciato andare per fare spazio a profili più giovani e dinamici. Il suo rendimento nell’ultima stagione è stato altalenante, e l’idea di puntare su una retroguardia rinnovata prende sempre più piede. Davide Frattesi, nonostante sia un elemento apprezzato da Chivu, ha diverse richieste sul mercato. Napoli e Atletico Madrid hanno sondato il terreno. Se dovesse arrivare un’offerta convincente, l’Inter potrebbe decidere di sacrificare il centrocampista azzurro. Valentin Carboni, talento argentino rientrato dal prestito, potrebbe essere nuovamente girato al Genoa. Il giovane è reduce da un infortunio serio al ginocchio, e un altro anno in Liguria sarebbe utile per recuperare condizione e continuità.

La strategia dell’Inter è chiara: rifondare gradualmente la squadra, riducendo il monte ingaggi e puntando su giovani in grado di garantire freschezza atletica e motivazione. I nomi valutati per il dopo-Calhanoglu includono Ederson dell’Atalanta, Bernabé del Parma e il giovane Frendrup del Genoa. Tutti profili più economici e promettenti, ma comunque in grado di reggere il peso della maglia nerazzurra.