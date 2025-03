Con tutto quello che è successo nello Studio Ovale, l’economia passa in secondo piano, ma in effetti non è così. Politica estera e politica economica s’intrecciano come non mai. Se Donald Trump andrà avanti con le sue minacce, saranno guai in Europa, negli Stati Uniti e nel resto del mondo. Secondo Valdis Dombrovskis, il prodotto lordo globale potrà ridursi del 7%, dunque una recessione in vasta scala. Può darsi che il commissario europeo all’Economia sia troppo pessimista, ma lampi e tuoni a Washington e a Bruxelles annunciano tempesta.

L’economia dell’Eurolandia si sta appiattendo con la Germania ancora in rosso e gli altri Paesi sotto l’un per cento tranne Spagna, Grecia e Olanda. I prezzi al consumo aumentano in media del 2,5%, con molte differenze nei vari Paesi (in Italia sono sotto il 2% anche come riflesso di una domanda che langue). Ma la statistica non ha ancora inglobato l’impennata dell’energia a partire dai prezzi del gas. I Paesi che esportano più degli altri, a cominciare dalla Germania e dall’Italia, saranno i più colpiti dal protezionismo americano, soprattutto se verrà applicato un forte aumento delle tariffe fino al 25% minacciato su tutte le merci.

Negli Stati Uniti la crescita rallenta, le stime prevedono un Pil inferiore a +2%, i prezzi al consumo viaggiano in media attorno al 3% e la Federal Reserve ha deciso di non abbassare la guardia, sfidando le direttive presidenziali, ma anche tenendo conto dell’impatto dei dazi i quali sono equivalenti a una tassa che si scarica sui consumatori non sui venditori. Le tariffe saranno bellissime come proclama Trump, però frenano il commercio quindi anche la congiuntura economica americana e peggiorano il potere d’acquisto.

Wall Street viaggia sulle montagne russe. Passata la sbornia dell’Election day, la metà delle 500 imprese quotate dall’indice Standard & Poor’s viaggia al di sotto dei valori di gennaio. Il mercato delle criptovalute con le quali Trump vorrebbe ripagare i futuri debiti americani ha perso 800 miliardi di dollari nelle ultime settimane. Interessante che i più colpiti siano i magnifici sette con la Tesla di Musk a meno 43%, Palantir di Peter Thiel a meno 33%, Google giù del 19%, Amazon del 14%. Il Bitcoin è sceso del 24% e sta mostrando sempre più chiaramente il suo volto speculativo.

Quale sarà la risposta europea alla sfida americana? Sarebbe negativa una strategia del colpo su colpo, cioè dazio contro dazio. Ci saranno chiaramente delle risposte anche immediate, mostrando l’altra guancia a uno come Trump si rischia un colpo sotto la cintola. Tuttavia, l’Unione europea deve soprattutto serrare i ranghi e muoversi rapidamente per ridurre la propria dipendenza in due aree essenziali: difesa ed energia.

L’Ue deve rendere più flessibile la politica fiscale (qui un ruolo importante spetta alla Germania, aspettiamo di vedere che cosa farà il Cancelliere Merz) e deve ridurre i lacci che impediscono alle energie produttive e alle eccellenze tecnologiche europee di crescere ed essere competitive con quelle americane. Il numero due di Meta è venuto in Europa con tappa a Roma per lamentarsi delle troppe tasse e delle troppe regole. Per le tasse ci vuole davvero una bella faccia di bronzo visto il debito che Meta ha con il fisco. Ma il problema è che le imprese tecnologiche europee sono penalizzate sul mercato americano.

Gli Stati Uniti non consentono a un non americano di possedere una linea aerea figuriamoci un’impresa high tech o, ancor meno, che abbia un legame con la difesa e la sicurezza. Trump parla di reciprocità, ma in questo caso sono gli europei a dover chiedere un equo trattamento.

Sulla difesa si stanno facendo passi avanti e sta passando l’idea che non basta coordinare gli sforzi nazionali o escludere dal calcolo dei deficit le spese per la difesa. L’esigenza di investimenti è così grande che non può essere colmata Paese per Paese. L’idea di aumentare i disavanzi pubblici in ordine sparso da un lato penalizza i Paesi come l’Italia che non possono fare altro debito nazionale, dall’altro aumenta le divisioni interne all’Ue e non favorisce la stabilità finanziaria nell’area euro.

Dunque non c’è alternativa al debito comune, cioè andare sul mercato con la potenza di fuoco dell’intera Ue. Si possono usare le banche esistenti come la Bei, si può creare un fondo sovrano finalizzato solo a questo scopo, con un capitale misto pubblico-privato. Idee e proposte non mancano.

Un simile approccio vale anche per l’energia che è l’altro grande pilastro strategico per rendere l’Europa meno dipendente, anche dagli Stati Uniti. Non ci serve il gas russo e non torneremo a comprarlo comunque vada in Ucraina, ha detto Descalzi, l’amministratore delegato dell’Eni. Ma in realtà non ci serve nemmeno altro gas liquefatto americano. L’Italia è in grado di rivolgersi ad altre fonti, lo sono pure la Germania, la Spagna e tanto più la Francia nuclearizzata.

Proprio il nucleare è la nuova frontiera della sicurezza energetica europea. Un passaggio difficile, ma inevitabile. In alcuni Paesi come Francia, Spagna, Slovenia, nella stessa Svezia le centrali atomiche sono al lavoro per produrre elettricità. In Italia e in Germania sarà più difficile cambiare marcia.

Anche in questo caso, se si lascia la scelta ai singoli Paesi si rischia di finire in tanti binari morti. Ciò vale anche, forse ancor più, se consideriamo gli alti costi del nucleare che richiede non di mettere qua e là, magari nei retrobottega, qualche piccola centrale, ma di rimettere in campo un intero sistema che dall’approvvigionamento ai vari livelli di sicurezza (militare, ambientale, industriale).

Insomma, ci vuole un piano energetico europeo e strumenti europei per finanziarlo. Se è vero che dal Trattato di Roma in poi il lento, difficile, contraddittorio processo di unificazione europea s’è mosso sempre come risposta a gravi crisi, ebbene oggi non c’è crisi più grave di quella che stiamo vivendo con una frattura tra Europa e America mai così larga da quando in risposta all’attacco giapponese a Pearl Harbor il 7 dicembre 1941 gli Stati Uniti deciso di entrare in guerra.

