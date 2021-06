Non solo Jennifer Lopez e Ben Affleck/ Tutte le coppie vip tornate insieme dopo anni

Negli ultimi giorni non si parla d’altro. Il ritorno di fiamma tra Jennifer Lopez e Ben Affleck ha riscaldato il cuore dei nostalgici della coppia più paparazzata dei primi anni 2000. Un ritorno inaspettato il loro che arriva dopo 17 anni dalla rottura. Rinominati dai magazine di gossip come “Bennifer”, la coppia si è conosciuta sul set di “Amore estremo – Tough Love”. I due attori sono stati insieme dal 2002 al 2004, anno in cui la coppia si sarebbe dovuta sposare, ma poco prima delle previste nozze è arrivata la notizia della rottura che, in base a quanto è stato recentemente dichiarato da Page Six, è avvenuta perché Affleck non era ancora pronto per mettere su famiglia.

Una volta divise le strade entrambi hanno trovato la serenità in altre persone: Ben Affleck ha infatti sposato nel 2005 la collega Jennifer Garner conosciuta sul set di Pearl Harbor, da cui ha avuto tre figli, mentre la Lopez si è unita a Marc Anthony da cui ha avuto due gemelli. Entrambi i matrimoni sono però naufragati. Dopo varie relazioni finite male, Jennifer si era legata sentimentalmente all’atleta Alexander Rodriguez con cui sembrava aver trovato di nuovo la felicità e con cui condivideva la gioia della famiglia allargata. Dopo il fidanzamento però qualcosa è andato storto e una volta annullato il matrimonio la Lopez è stata rivista tra le braccia dell’ex Ben Affleck.

I ritorni di fiamma vip dell’estate 2021

Secondo voci vicino alla ritrovata coppia, nonostante il tempo e le relazioni intraprese con altre persone, i due non si sono mai dimenticati. Tuttavia Jennifer Lopez e Ben Affleck non sono i soli ad essersi ritrovati dopo anni. Non poco tempo fa girava la voce di un possibile ritorno di un’altra coppia, composta da un’altra Jennifer e dal suo celebre ex marito, ha fatto tanto sognare i fan. Parliamo di Jennifer Aniston e Brad Pitt. I due infatti sono stati immortali durante i SAG Awards di Los Angeles mentre Pitt teneva per mano la Aniston. Uno scatto che ha fatto scalpitare e ben sperare i fan della coppia.

I due sono stati sposati dal 2000 al 2005 anno in cui Pitt ha conosciuto sul set di Mr & Mrs Smith Angelina Jolie. Il resto è noto a tutti: Brad e Angelina sono diventati i “Brangelina”, hanno avuto insieme tre figli (Pitt ha anche adottato legalmente gli altri due figli della compagna), il matrimonio nel 2014, il divorzio nel 2016 e una lunga battaglia per l’affido dei figli. Restando in tema ritorni degli ex, la stessa Jolie è stata recentemente avvistata a cena con l’ex marito Jonny Lee Miller. Altra coppia apparsa insieme dopo mesi di rottura è quella composta da Travis Scott e Kylie Jenner. I due si sono separati un anno fa senza mai spiegare le cause della rottura, ma hanno sempre ammesso l’intenzione di restare vicini per il bene della figlia Stormi. Da qualche tempo sul profilo della Jenner sono emerse foto dell’ex, ma la conferma è arrivata quando i due sono stati immortalati insieme ad un evento a cui ha partecipato anche la piccola Stormi. Inutile dire che questa sembra essere l’estate dei ritorni di fiamma.



