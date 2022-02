NON SOLO UCRAINA/ Truppe Wagner in Mali: così Putin ha “eliminato” Macron

Per cinque ore, il 7 febbraio, Putin e Macron hanno discusso della sicurezza nell’Europa orientale e della crisi in Ucraina, minacciata dall’invasione della Russia. Ma anche il Mali era all’ordine del giorno. Da diversi mesi Parigi denuncia il crescente coinvolgimento del gruppo Wagner a Bamako, mentre Mosca si limita a negare qualsiasi legame con questi mercenari. Emmanuel Macron non si lascia ingannare. Le informazioni a sua disposizione dimostravano il legame tra il gruppo e Yevgeny Prigozhin.

Il presidente francese sa che l’invio di mercenari in Mali, che ha accelerato il ritiro dell’operazione Barkhane, è avvenuto con l’approvazione del Cremlino. Non è la prima volta che Emmanuel Macron denuncia questa relazione. Lo ha fatto qualche mese fa su un altro Paese africano, la Repubblica Centrafricana, e lo ha ripetuto anche il suo ministro degli Affari esteri, Jean-Yves Le Drian.

Il gruppo Wagner non ha esistenza legale in Russia, dove le compagnie militari private sono vietate. E nessuno è mai riuscito a trovare un ordine diretto dato dal Cremlino ai mercenari. Quindi il presidente russo nega.

Un altro round era già stato giocato a Bamako il 22 novembre. Questa volta è in carica Abdoulaye Diop, il ministro degli Esteri maliano. In patria ha convocato gli ambasciatori africani accreditati nel suo Paese per discutere la lite diplomatica con l’Ecowas (Comunità economica degli Stati dell’Africa Occidentale), che si prepara ad aumentare le sanzioni imposte al Mali. Il capo della diplomazia spera di sistemare le cose. Dice che il presidente Assimi Goïta e il suo governo sono pronti al dialogo e nega qualsiasi interferenza esterna. Per Bamako, come per Mosca, Wagner non esiste e l’informazione secondo cui è già stato raggiunto un accordo è propaganda e un attacco implacabile al Mali.

Da molti mesi, facendo leva su un crescente sentimento antifrancese e diffondendo i discorsi anticolonialisti del politologo Aleksandr Dugin o dell’oligarca Konstantinos Malofeev, Mosca ed Evgueni Prigojine hanno comunque alzato la posta avanzando in territorio maliano. Attraverso il suo gruppo mediatico Patriot, l’associazione Afric o la Fondazione russa per la difesa dei valori nazionali, l’imprenditore ha sostenuto e finanziato diverse figure della società civile. Ne ha beneficiato Adama Ben Diarra, presidente dell’associazione Yerewolo. Già nel gennaio 2019, Yerewolo ha affermato di aver presentato una petizione con otto milioni di firme all’ambasciata russa – seguita da vicino dal diplomatico Igor Gromyko e dalla sua “cellula di influenza” – per chiedere a Mosca di “controbilanciare Minusma (forza delle Nazioni Unite) e Barchane”.

Così il 22 novembre, lontano dalla Farnesina, un uomo era già al lavoro. Il suo nome è Ivan Aleksandrovich Maslov.

Questo ex sottufficiale delle forze speciali (Spetsnaz) della Marina russa non ha ancora quarant’anni. Nato l’11 luglio 1982 ad Arkhangelsk, sulle coste ghiacciate della baia di Dvina nel nord della Russia, è sbarcato in Mali nel 2021. Molto discretamente. L’uomo difficilmente può permettersi di essere identificato troppo facilmente: a Bamako, gli è stato chiesto da Yevgeny Prigozhin, finanziatore di Wagner, e Dmitri Utkin, numero due e leader operativo del gruppo, di prendere in carico le future unità mercenarie.

I servizi segreti occidentali hanno classificato questo personaggio legato ai servizi segreti militari russi (Gru) numero uno nell’organigramma di Wagner in Mali.

Odiato o meno, Ivan Maslov fu comunque accolto sul suolo maliano da una figura di alto rango, un ufficiale considerato il più zelante promotore di Wagner all’interno dell’esercito: il colonnello Alou Boï Diarra, capo di stato maggiore dell’Aeronautica militare, che è stato promosso generale lo scorso gennaio.

Questo pilota esperto aveva coltivato a lungo una certa vicinanza con la Francia. Formatosi in parte a Salon-de-Provence, era anche un “corrispondente” dei servizi segreti francesi.

Poi venne il momento della disillusione. L’umiliazione dell’esercito maliano nel 2012, l’arrivo dei soldati francesi che, da soccorritori, si trasformano gradualmente in occupanti. Propio per questo si è unito ai leader del golpe contro Ibrahim Boubacar Keïta nel 2020 e poi è riuscito a trovare un posto nella giunta.

L’ufficiale è particolarmente legato a Sadio Camara, il ministro della Difesa russofilo, descritto da molti come il vero uomo forte del Paese. Formatosi in Russia, questo colonnello della potente Guardia Nazionale è il principale artefice del riavvicinamento tra Mosca e Bamako.

Sadio Camara e Alou Boï Diarra hanno pianificato e organizzato lo spiegamento di Wagner in Mali. Il primo era il pensatore, il secondo l’esecutore. Nel 2021 Sadio Camara ha effettuato diversi viaggi di ritorno in Russia, anche a giugno e agosto. Alcune fonti affermano che il colonnello Diarra a volte era in viaggio. Lo scopo di queste missioni era di redigere un accordo tra Wagner e le autorità di transizione maliane.

Alla fine del 2021, con l’allargarsi del divario tra le autorità francesi e maliane, Wagner ha tessuto la sua tela nella terra di Soundiata Keïta. Al timone, ancora una volta, Ivan Maslov. In consultazione con Alou Boï Diarra, l’ex Spetsnaz organizzò e pianificò l’arrivo dei primi contingenti di mercenari. Negli ultimi giorni di novembre, accompagnato dal capo di stato maggiore dell’aviazione, Maslov si è recato a Nara, nella regione di Koulikoro, a Sikasso ea Mondoro, vicino al confine con la Nigeria.

Con l’avvicinarsi di Capodanno, i primi mercenari Wagner sbarcarono all’aeroporto di Bamako. Il loro numero continuerà a crescere per tutto gennaio. Secondo le stime dell’intelligence francese, all’inizio di febbraio erano circa 800 uomini, con un obiettivo di mille entro la fine del mese. È impossibile conoscere la loro esatta nazionalità, ma si dice che la maggior parte di loro sia russa o dell’Europa orientale e del Caucaso. Nelle ultime settimane, questi aerei da trasporto hanno effettuato frequenti viaggi tra l’aeroporto di Bamako e gli altri teatri dove opera Wagner.

Molti di questi voli sono finiti sotto il radar, ma alcuni sono stati registrati. In particolare due sarebbero gli arei usati dai russi: Ilyushin II-76 e i Tupolev-154, un aereo cargo più massiccio. Ad esempio il 28 gennaio un Tupolev è atterrato a Bamako da Chkalovsky dopo le soste a Latakia, base militare russa in Siria, Khartoum – dove il gruppo Wagner è presente da diversi anni – e Bengasi, in Libia.

Insomma a Bamako i russi hanno non solo creato una vera e propria base logistica per l’organizzazione ma anche realizzato un edificio all’ estremità della pista, nascosto alla vista, che viene utilizzato anche per le attività del gruppo Wagner: il padiglione presidenziale dell’aeroporto.

Lontani dal trambusto dell’edificio principale, i passeggeri possono entrare senza essere visti. L’edificio, descritto come “enorme” da uno dei suoi ex utenti, dispone di ampi saloni, servizi igienici, cucine e persino appartamenti privati completamente attrezzati. Insomma, c’è molto spazio per ospiti importanti come i dirigenti Wagner e alcune delle loro attrezzature.

Una volta a Bamako, i mercenari vengono inviati nei teatri operativi, via terra o via aerea. A gennaio alcuni elicotteri russi sono stati trasportati dalla Repubblica Centrafricana al Mali. Secondo una fonte a Bangui, da novembre c’è stato un flusso regolare di truppe avanti e indietro tra il campo di Kassaï a Bangui e il Mali. Aleksander Maltsev, comandante dei mercenari con base a Bria, Repubblica Centrafricana, è stato inviato in Mali alla fine di ottobre per collaborare con Ivan Maslov allo spiegamento di truppe nel territorio maliano.

All’inizio di febbraio circa 200 elementi Wagner erano presenti alla base di Bamako, 150 a Sikasso e altri 150 a Timbuktu, dove – ironia della sorte – si erano stabiliti nell’ex infrastruttura militare francese. A fine gennaio hanno iniziato a pattugliare l’area intorno alla città ma senza ancora impegnarsi in combattimenti con i gruppi jihadisti. Hanno anche iniziato ad addestrare le forze armate maliane (Famas) a Diabali, nella regione di Segou.

I mercenari hanno iniziato ad agire nel centro del paese. Quasi 300 di loro sono sparsi tra Mopti e un avamposto a Sofara, da dove svolgono le loro missioni di sicurezza, alcuni dei quali sotto la copertura dell’operazione Keletigui, lanciata a dicembre dall’esercito maliano. A terra, combattenti Wagner e Famas formano unità congiunte. Il più delle volte sono composti da una cinquantina di uomini per una. Tra le unità maliane schierate con Wagner c’è il Bataillon autonome des force spéciales (Bafs), da cui proviene un certo… Assimi Goïta. Per quanto riguarda l’equipaggiamento, i membri di Wagner hanno le proprie armi, mezzi per intercettare comunicazioni e droni di osservazione, ma spesso viaggiano a bordo di Typhoon o altri veicoli corazzati Famas per rimanere relativamente discreti.

Alla fine di gennaio, i servizi francesi registrarono diverse operazioni che coinvolgevano mercenari. Nella cerchia di Niono ea Diabali, ma soprattutto nelle zone di Sofara, Bandiagara e Bankass. Lì svolgono pattugliamenti di ricognizione e talvolta sono dotati di supporto aereo: elicotteri, ma anche piccoli aerei. Sul campo, rintracciano i membri dei gruppi jihadisti o quelli che sospettano di esserne membri.

Secondo diverse fonti dell’intelligence francese, i loro metodi sono “brutali” e “rapidi”. “Queste persone non fanno le cose a metà. Prendono i civili a caso e li torturano, a volte con strumenti, per farli parlare”, ha detto una fonte dell’intelligence. Individuato un campo o un gruppo jihadista, i mercenari decidono di inviare Famas o di intervenire loro stessi, non esitando ad aprire il fuoco.

Secondo diverse fonti, la loro presenza e il loro comportamento violento tenderebbero anche a disinibire ulteriormente l’esercito maliano, spesso accusato di abusi contro la popolazione. Come nella Repubblica Centrafricana, dall’arrivo dei combattenti di Wagner in Mali hanno cominciato ad emergere diverse accuse di abusi contro i civili.

E le sconfitte da parte di Wagner? Difficile fare una stima precisa. Le morti all’interno del gruppo sono trattate con la massima discrezione, con le compagnie di Yevgeny Prigozhin che pagano una piccola somma di risarcimento alle famiglie degli scomparsi. Questo è anche un modo per comprare il silenzio degli interessati e mantenere il mito dell’onnipotenza dei mercenari.

A poche settimane dall’arrivo dei primi contingenti Wagner in Mali, si notano già dissensi e persino tensioni tra i Famas e i loro nuovi alleati nelle unità congiunte. Mercenari e soldati non hanno le stesse modalità di azione. I primi, che considerano incompetenti i propri partner, tendono a prendersi sempre più autonomia. I secondi, invece, non apprezzano ricevere ordini, a volte bruschi, da questi stranieri che non sanno nulla del loro paese.

Qual è il prezzo dello schieramento di questi mercenari sul territorio maliano? Per il momento, questo segreto è noto solo a Sadio Camara, Alou Boï Diarra e Ivan Aleksandrovich Maslov. Come nella Repubblica Centrafricana, l’obiettivo sarebbe consentire loro di guadagnare accedendo al settore estrattivo del Paese. Nell’agosto 2021, Sergueï Laktionov, un geologo che lavora per Wagner, è arrivato a Bamako con uno dei suoi subordinati, di nome Evgueni. Questo professionista di 54 anni non è estraneo all’intelligence occidentale.

È infatti uno dei collaboratori di Andrei Mandel, che ha già presieduto il destino minerario di Wagner in Sudan e Repubblica Centrafricana. Lo stesso Mandel, capo della società M-Invest (società satellite della galassia Wagner) in Sudan, si trovava a Bamako a fine novembre 2021 per monitorare gli interessi minerari di Wagner, come nella Repubblica Centrafricana.

Dopo aver attraversato la Repubblica Centrafricana, Sergueï Laktionov è volato in Mali per esplorare il centro e il sud del paese alla ricerca del potenziale minerario – in particolare oro e magnesio – che potrebbe interessare i suoi datori di lavoro. Ha anche fatto almeno un secondo viaggio in Mali alla fine di novembre, insieme a Ivan Maslov. Secondo le informazioni dell’intelligence francese, i due uomini hanno lavorato insieme per creare una compagnia mineraria di diritto maliano chiamata Alpha Development tramite nominati. Questa società non è stata ancora formalmente registrata ma dovrebbe in futuro portare gli interessi di Wagner nel settore estrattivo. Secondo quanto riferito, diverse regioni sono prese di mira, in particolare Kayes e Sikasso.

Di recente sono emersi sospetti anche sui permessi minerari concessi nell’area di Bakolobi a società controllate dai parenti del ministro delle Miniere, Lamine Seydou Traoré, stretto collaboratore del suo collega al ministero della Difesa, Sadio Camara.

Sono già state rilasciate concessioni ad Alpha Development o ad un’altra società maliana collegata al gruppo Wagner? Nonostante i sospetti, non ci sono ancora prove che un contratto sia stato formalmente firmato. Secondo i funzionari statunitensi, il governo maliano sta pagando circa 10 milioni di dollari al mese per i servizi di Wagner. Secondo le informative dell’intelligence, a gennaio Bamako ha effettuato almeno uno storno di 1,5 milioni di euro dal bilancio nazionale.

Nella mente di alcuni membri della giunta, e in particolare di Sadio Camara, la tentazione di schierare questi alleati al Nord è reale. L’obiettivo finale è riconquistare Kidal. Oltre a Timbuktu, dove i loro uomini sono già presenti, si dice anche che i funzionari di Wagner siano andati a Gao per effettuare una ricognizione all’inizio di gennaio. Mentre i contingenti francese ed europeo sono partiti, le forze di pace della Minusma, presenti principalmente al nord, rimangono su un campo minato. Per il momento non ci sono stati scontri con le truppe di Wagner. Ma i funzionari delle Nazioni Unite temono questo e sono preoccupati per la situazione.

