NON SOLO WAGNER/ La Cina usa in Africa almeno 10 società militari private. E gli Usa…

Qual è il ruolo delle società militari private (Smp) russe e cinesi in Africa? Durante la Guerra fredda, le Smp erano società di facciata create per conto di servizi di intelligence, come la società Air America, utilizzata dalla Cia nel contesto delle sue operazioni clandestine, in particolare in Laos.

Le Smp nella loro forma moderna sono apparse in Sudafrica nel 1989 e poi gradualmente si sono sviluppate diventando strumenti per i servizi degli interessi degli Stati. Da un punto di vista legale, non esiste un documento vincolante sul diritto internazionale per supervisionare le attività di queste società. Il documento di Montreux, ratificato nel 2008 da 58 paesi, è limitato a una serie di 73 raccomandazioni.

Dall’11 settembre 2001 e dallo scoppio dei conflitti in Afghanistan e Iraq, le Smp sono apparse sotto i riflettori con la compagnia Blackwater. Da questa copertura mediatica, altre società si sono rese note, come la famosa società russa Wagner (CHVK Wagner), che è intervenuta in Ucraina, Siria e in particolare in Africa, e segnatamente nella Repubblica Centrafricana e in Mali. Queste Smp al servizio del Cremlino sono in realtà solo la parte visibile dell’iceberg. In effetti, il continente africano è oggi uno dei primi mercati per le compagnie militari private. Paesi come la Russia e la Cina le usano per proteggere i loro interessi ed estendere la loro influenza sugli Stati africani.

Certo, non sono i soli: anche gli Stati Uniti o il Sudafrica usano le loro Smp per obiettivi simili.

L’istituzione delle Smp in Africa fa parte del perseguimento di strategie internazionali intraprese per diversi anni: garantire i propri investimenti, assumere il controllo delle risorse naturali o persino estendere la propria area di influenza. Ogni Stato dispiega i propri appaltatori in diversi obiettivi.

Per la Cina, le Smp sono ora diventate strumenti essenziali per garantire la sicurezza dei suoi interessi. In effetti, nonostante i numerosi punti di supporto che la Cina ha nel mondo grazie alla sua “strategia per la collana di perle”, la capacità di proiezione della sua marina rimane oggi insufficiente per essere in grado di affrontare tutti i rischi che pesano sulle rotte commerciali da cui dipende. Ciò spiega quindi l’importanza che hanno per l’Africa. Tuttavia, a differenza dei suoi rivali nella regione, Pechino vede il suo esercito, l’Esercito di liberazione popolare, ostacolato da limitazioni tecniche e politiche; da cui l’uso delle Smp. In effetti, da un punto di vista politico, la Cina continua la sua tradizione di non interferenza in materia politica per paura di contaminare le sue relazioni diplomatiche. Per Pechino è quindi fondamentale disporre di forze di sicurezza in grado di proteggere sia i suoi espatriati che i suoi investimenti. Per diversi anni terrorismo, pirateria, rivolte, conflitti armati o persino le manifestazioni delle popolazioni locali hanno regolarmente minacciato gli interessi di Pechino, come illustrato dai disordini del novembre 2021 nelle Isole Salomone, che hanno preso di mira la Chinatown di Honiara o persino il rapimento nel gennaio 2022 di tre cinesi.

Per Pechino l’implementazione delle Smp fa quindi parte della sua strategia per garantire nuove rotte per la Via della Seta. In Africa, la forte presenza di queste società è spiegata dalle sfide strategiche per il controllo delle rotte marittime o dallo sfruttamento delle materie prime dal continente, essenziale per lo sviluppo economico cinese.

Per la Russia, le Smp sono un’arma al servizio del rinnovo della sua influenza sul continente africano. Fu alla fine degli anni 50 che l’Urss iniziò a sviluppare la sua presenza in Africa in materia politica, economica, commerciale, industriale e strategica. Questa estensione dell’influenza sovietica ebbe luogo nel quadro dello scontro Est-Ovest, ma anche in quello degli scontri con altre potenze comuniste come la Cina. Pertanto, con l’esportazione del suo modello politico e il sostegno ai movimenti anticoloniali, l’Urss ha creato molti legami con i Paesi africani.

Dopo il suo ritiro dal continente alla fine della Guerra fredda, la Russia è tornata nella regione nel 2014 con l’obiettivo di estendere la sua influenza sui territori strategici, in particolare in Mali e nella Repubblica Centrafricana, ma anche nel Mediterraneo meridionale e nel Mar Rosso. Per fare ciò la Russia, secondo la dottrina Gerasimov, ha aumentato le sue operazioni di guerra informativa, ma soprattutto ha sviluppato la sua presenza nel continente attraverso le sue società militari private. Oltre a Wagner, altre società sono Rsb, Redyt-antiterror e Moran Security Group.

Le Smp russe sono, come nel caso cinese, emanazioni del potere di Mosca. Il dispiegamento di aziende come Wagner in Africa non può quindi essere fatto senza l’approvazione delle più alte autorità di Mosca. Per la Russia, l’istituzione di queste società militari private in Africa mira soprattutto a estendere la sua influenza, a indebolire i suoi rivali e a difendere i suoi interessi geoeconomici.

Ad esempio, gli schieramenti della società Wagner in Africa sono spesso preceduti dalla visita dei geologi, poiché la Russia è interessata alle risorse minerarie del continente, in particolare alle numerose miniere d’oro e ai diamanti della zona sub-sahariana, come nella Repubblica Centrafricana o addirittura in Sudan. Non sarebbe sorprendente se la loro presenza fosse determinata anche dalle grandi riserve di litio contenute nel sottosuolo maliano.

Gran parte delle Smp russe e cinesi sono già presenti in tutti questi territori. Da parte russa, citiamo tra gli altri: Moran Security Group, che è intervenuto in Nigeria, Libia, Repubblica di Mauritius, Gibuti, Kenya, Madagascar o Repubblica centrafricana; Gruppo Rsb, che ha operato in quindici paesi in Africa, tra cui la Libia e il Senegal; Redyt-antiterror, presente in Somalia; CHVK Wagner, che è attualmente dispiegato in Mali, Libia, Sudan e Repubblica Centrafricana. Si sospetta anche la sua presenza in Guinea, in Mozambico, dove ha già operato a settembre 2019, o addirittura in Guinea-Bissau. Si noti inoltre che i presunti attori vicini a queste Smp appartenenti al Gru, anche al Corpo diplomatico russo, avrebbero preso contatti in Eritrea, in Ciad e nella Repubblica Democratica del Congo. Inoltre, il colpo di Stato del 1° ottobre 2022 in Burkina Faso pare sia stato possibile grazie all’intervento di Wagner nel Paese.

Si dice che la Cina abbia schierato almeno dieci Smp in Africa; e che sia presente in almeno 27 paesi – Repubblica Centrafricana, Repubblica Democratica del Congo, Somalia, Mozambico, Mali eccetera. Queste società assicurano la protezione degli interessi petroliferi e minerari di Pechino o quella delle infrastrutture costruite con i fondi cinesi della Nuova Via della seta, come la linea ferroviaria tra Nairobi e Mombasa. Tutti impiegano ex membri dell’esercito o della polizia armata popolare (Pap) e sono, per la maggior parte, guidati da ex funzionari dell’intelligence o delle forze di sicurezza cinesi. Riuniscono oltre 100mila operatori – dipendenti cinesi o locali nel continente. Pertanto, le Smp cinesi sono ampiamente rappresentate nel continente africano rispetto alle società russe.

Come ha dimostrato il conflitto siriano, gli appaltatori non esitano più a entrare in conflitto diretto con eserciti regolari. Durante la battaglia di Khoucham, nel febbraio 2018, gli uomini di Wagner affrontarono le forze della coalizione internazionale in Iraq e Siria. I combattimenti si sono svolti a est di Deir Ez-Zor durante un tentativo della compagnia russa di assumere il controllo di un complesso di gas e petrolio. Le forze curde sul posto respinsero gli attaccanti con il sostegno delle unità americane, che furono sotto il fuoco diretto degli uomini delle Smp. Tuttavia, la recente controversia sul ruolo di Wagner nel Mali e nella Repubblica Centrafricana dimostra che il rifiuto di vedere le sue forze armate e gruppi di “mercenari” intervenire nello stesso teatro dell’operazione è soprattutto una questione di posizionamento geostrategico e non di ostilità verso il concetto stesso delle società militari private.

Per quanto riguarda le compagnie militari private cinesi, i rischi di confronto sembrano meno probabili, data la politica di non interferenza di Pechino e l’occupazione che fa delle sue attività, anche se gli scontri potrebbero benissimo verificarsi a causa della loro vicinanza geografica alle truppe francesi. Naturalmente, come nel caso della Russia, l’evoluzione del contesto geopolitico potrebbe spingere Pechino a modificare la dottrina dell’occupazione delle sue aziende e a trasformarle in uno strumento per destabilizzare la presenza francese in Africa.

Nel contesto del recente ritiro francese dal Mali e di fronte alla creazione sempre crescente di Smp cinesi e russe vicino alle forze francesi in Africa, i rischi di uno scontro tra loro sono oggi un’ipotesi plausibile. Se tali scontri dovessero aver luogo, sarebbero certamente limitati a scaramucce molto localizzate. In effetti, gli appaltatori presenti sul posto non hanno le capacità di svolgere operazioni su larga scala di fronte a una forza armata convenzionale.

Ma anche i turchi incominciano essere presenti: la società di consulenza internazionale sulla difesa Smp Sadat – una società turca nelle mani del servizio di intelligence della Turchia, il Mit – è già presente in Africa allo stesso modo del suo concorrente, anch’esso al servizio di Ankara, Ekol Security (Ekol Grup Güvenlik).

Allo stesso modo, stanno emergendo nuove forme di mercenarismo con aziende come Malhama Tactical, una società jihadista militare privata che potrebbe in futuro affittare i suoi servizi ai gruppi terroristici islamici nel continente.

Abbiamo trattato qui solo dei rischi rappresentati dalle Smp russe e cinesi. In effetti, le compagnie militari private britanniche, sudafricane e persino americane, che sono già ben stabilite in Africa, lavorano tutti per i loro Stati. Le società militari private sono l’ennesimo strumento di cui gli Stati si servono per tutelare i loro interessi, ponendo in essere forme di guerra irregolare che ben difficilmente gli eserciti potrebbero attuare in modo ufficiale.

Proprio l’assenza di normative chiare sulle società private consente loro di agire in modo discreto per realizzare obiettivi di grande rilevanza da parte degli Stati sia democratici che autocratici, come la Cina e la Russia. E ancora una volta le differenze tra sistemi democratici e non si fanno molto labili.

