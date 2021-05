“Non sono Denise Pipitone”/ Ragazza brasiliana “Leggera somiglianza ma notizia falsa”

Nella serata di ieri a Chi l’ha visto è stata smentita la notizia su Denise Pipitone relativa ad una segnalazione su una presunta ragazza dell’Ecuador giunta in questi giorni. Dopo il caso della russa Olesya, spunta quello di una nuova ragazza la cui segnalazione fatta sui social sarebbe stata già inviata anche alla mamma di Denise, Piera Maggio ed al suo avvocato Giacomo Frazzitta. La trasmissione di Rai3 è riuscita ad intercettarla ed intervistarla e ieri sera è stata trasmessa la videochiamata tra la giovane ed una inviata (con relativa traduttrice). La ragazza ha accettato di rispondere ad alcune domande e fare chiarezza sul caso. A differenza di quanto diffuso ad oggi, non siamo in Ecuador né la giovane si chiamerebbe come la bambina scomparsa da Mazara Del Vallo nel 2004.

Negli ultimi giorni la redazione di Chi l’ha visto sarebbe stata sommersa dalle segnalazioni dei telespettatori che avrebbero intravisto nella foto della presunta giovane dell’Ecuador una forte somiglianza con Denise Pipitone. La verità però è ben differente, come emerso dalla stessa ragazza contattata dalla trasmissione.

CASO DENISE PIPITONE: PARLA RAGAZZA BRASILIANA CHE LE SOMIGLIA

Cade un’altra pista relativa al caso Denise Pipitone. La ragazza segnalata come molto somigliante alla piccola scomparsa 17 anni fa, ai microfoni di Chi l’ha visto ha spiegato di chiamarsi Maria Grazia e di venire dal Brasile: “Sono stata qui e non mi sono allontanata per nessun motivo”, ha spiegato. La ragazza, che ha 29 anni, vive con i suoi genitori. L’inviata del programma è stata messa al corrente del caso e del suo coinvolgimento nel giallo di Denise Pipitone di cui era all’oscuro. “E’ una notizia falsa, non sono Denise perché io non ho mai lasciato il Brasile e non ho mai vissuto fuori dal Brasile”. La ragazza ha quindi ringraziato di essersi messi in contatto con lei e di averla messa al corrente di ciò che stava accadendo in Italia, “perché non sapevo che le mie foto erano su Internet e voglio dire che questa è una notizia falsa e non sono mai stata in Italia”, ha proseguito. Prima di congedarsi Maria Grazia ha ammesso di aver visto la foto di Denise: “Sì c’è una leggera somiglianza ma non sono io”.

