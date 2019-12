Non sono pronta per Natale/ Film Canale 5: commedia sentimentale (oggi, 24 dicembre)

La programmazione televisiva di Canale 5 prevede per il pomeriggio di questo martedì 24 dicembre 2019 a partire dalle ore 14:10 la messa in onda del film di genere commedia sentimentale Non sono pronta per Natale. Si tratta di un film televisivo che è stato realizzato negli Stati Uniti d’America nel 2015 e che vede alla regia Sam irvin con soggetto e sceneggiatura che invece sono stati ideati e scritti da Hanz Wasserbuger. Nel cast della pellicola sono presenti diversi attori piuttosto famosi ed apprezzati anche in Italia per aver preso parte a numerosi film televisivi tra cui ricordiamo Alicia Witt, George Stults, Brigid Brannagh, Mia Bagley, Dan Lauria e Maxwell Caufield.

Non sono pronta per Natale, la trama

Holly è una donna americana in carriera che ha deciso di dedicare ogni singolo sacrificio e soprattutto momento libera della propria esistenza per migliorare la sua posizione lavorativa. Attualmente è una dirigente in un’importante agenzia che si occupa di marketing e di pubblicità in tutte le sfaccettature possibili ed immaginabili e questo la rende particolarmente felice. Tuttavia nel suo modo di fare spesso e volentieri lascia prendersi dall’enfasi del momento dicendo delle bugie che seppur vengono dette a scopo benefico senza dubbio non le permettono di essere trasparente non solo in ambito lavorativo ma anche e soprattutto in quello affettivo. Questa sua tendenza nel non dire sempre la verità lascia abbastanza intimorita e basita la sua nipotina di 10 anni che sconfortata dalle continue bugie della zia esprime un desiderio che affida direttamente a Babbo Natale per le prossime festività natalizie ossia di impedire alla stessa zia di dire continuamente bugie.

Grazie ad una sorta di magia natalizia questo desiderio diventa realtà con la dirigente pubblicitaria che all’improvviso si renderà conto di dover fare i conti con una serie di situazioni piuttosto complicate legate proprio alle tante bugie espresse nel corso degli anni. I contraccolpi saranno molteplici e non solo in ambito lavorativo ma anche soprattutto affettivo tant’è che a pochi giorni dalle festività natalizie vedrà il suo rapporto sentimentale sbriciolarsi nel nulla. Dopo aver preso atto di quanto accaduto per lei sarà una importante novità per scoprire quale sia il vero spirito natalizio e soprattutto come nella vita occorre essere sempre giusti senza voler ingannare le persone con cui si ha a che fare per qualsiasi genere di causa. Una volta preso atto di questo la vita tornerà sorridere in maniera sincera alla dirigente pubblicitaria che avrà anche un rapporto maggiormente funzionale e piacevole o la propria nipotina a cui tanto vuole bene.



