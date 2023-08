Non sono una signora 2, ci sarà la seconda stagione su Rai 2?/ I rumors

Non sono una signora 2, il format di Alba Parietti “escluso” dalla linea editoriale della Rai

Lo scorso 27 luglio è giunta alla conclusione la prima edizione del nuovo programma di Alba Parietti, “Non sono una signora”. Il talent dove i vip si sono cimentati nel ruolo di Drag Queen è stato accompagnato nei mesi precedenti da non poche polemiche e rumor. Dai giudizi sul format, ai presunti rinvii fino ai dubbi sull’effettiva messa in onda. Alla fine il programma ha messo a tacere ogni indiscrezione con una resa che è andata ben oltre le aspettative dal punto di vista del seguito e dello share.

Alba Parietti, il commovente post per la morte del suo gatto Papu/ "Eri la famiglia che non ho più…"

A dispetto degli ottimi risultati collezionati dalla prima edizione di Non sono una signora, nuovi rumor sembrano abbattersi sulla “creatura” di Alba Parietti. Il talent meriterebbe una seconda edizione dato il seguito ottenuto, ma – come riporta Gossip e Tv – secondo alcune indiscrezioni potrebbe non esserci una seconda edizione del format su Rai 2 nella prossima stagione televisiva.

Alba Parietti foto bollenti in bikini a Formentera/ Gli hater la ricoprono di insulti

Non sono una signora 2, l’indiscrezione sulla seconda edizione su un’altra rete

Come spiega il portale, Non sono una signora – condotto da Alba Parietti – non sarebbe in linea con la visione editoriale della tv generalista. In quest’ottica, sembra difficile credere che possa arrivare una seconda edizione del format per la prossima stagione televisiva. Le speranze della conduttrice potrebbero però trovare conforto in una soluzione diversa dal punto di vista della messa in onda.

Sempre Gossip e Tv riporta come la seconda edizione di Non sono una signora potrebbe essere dirottata su un’altra rete o canale disposta a sposarne il progetto. Per Alba Parietti potrebbe dunque esserci un trasloco all’orizzonte pronto ad esaudire le sue speranze. Anche in questo caso siamo però nell’ambito dei rumor; la scelta di non trasmettere la nuova edizione di Non sono una signora su Rai 2 non è ufficiale, così come non lo è l’ipotesi di un passaggio ad altra rete.

Chi è il vincitore di Non sono una signora?/ Lo spoiler di Cristina D'Avena...

© RIPRODUZIONE RISERVATA