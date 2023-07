Non sono una signora, 2a puntata/ Diretta e anticipazioni: si riaccende la sfida tra le Drag Queen

Non sono una signora, le anticipazioni della seconda puntata con Alba Parietti

Stasera 6 luglio, su Rai 2, ritorna Non sono una signora, programma condotto da Alba Parietti. Lo show si concentra sull’arte performativa delle Drag Queen ed è l’adattamento italiano di Make Up Your Mind. Cinque celebrità provenienti dal mondo dello spettacolo provenienti dal cinema, teatro, sport e cultura si esibiranno nei panni di Drag Queen in una competizione simile a quella de Il cantante mascherato.

Ad affiancare la conduttrice Alba Parietti in studio ci saranno Mara Maionchi, Sabrina Salerno, Filippo Magnini e Cristina D’Avena. Il “panel vip” avrà il compito di indovinare chi si nasconde dietro il travestimento di Drag. A giudicare invece le performance dei concorrenti, e a stabilire chi per ogni sfida dovrà lasciare il programma, sarà una giuria di Drag professioniste.

Non sono una signora, la gara tra le Drag Queen riparte: 5 personaggi si sfidano ad eliminazione diretta

La giuria in questione è composta da Elecktra Bionic, vincitrice della prima edizione di Drag Race Italia e specialista in beauty queen e performances; Vanessa Van Cartier, Drag italo-belga vincitrice del prestigioso titolo di ‘Miss Continental’, star di ‘Make Up Your Mind’ Olanda ed esperta di lipsync, e Maruska Starr, cantante Drag Queen da oltre 10 anni.

Ricordiamo che in ogni puntata i 5 personaggi “misteriosi” si sfideranno in una gara a eliminazione diretta. Le performance in cui dovranno esibirsi toccano varie discipline tra le più iconiche del mondo Drag. Il pubblico da casa e il “panel vip” in studio dovranno prestare la massima attenzione agli indizi sulle identità dei concorrenti che possono celarsi ovunque. Nella prima puntata She Funk ha guadagnato l’accesso alla finale.

