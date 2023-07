Non sono una signora avrà una seconda stagione?/ La rivelazione di Alba Parietti

Alba Parietti parla della possibilità di una seconda stagione per ‘Non sono una signora’

Alba Parietti sta conducendo Non sono una signora, programma in cui i vip si mettono nei panni delle Drag Queen. Dopo anni di sole ospitate televisive, l’attrice si è ripresa il suo spazio in tv con uno show che sta avendo tantissimo successo. Ai microfoni di TvBlog, la conduttrice ha parlato della possibilità di una seconda stagione.

“Non sono una signora è un programma che accoglie, non respinge nessuno. È un programma fatto per creare una allegra intimità e divertimento. Adesso che si è capito che dentro il vaso di Pandora non c’era altro che puro divertimento, spero si possa pensare di farne una seconda edizione. Io sono molto speranzosa in questo senso” ha affermato: “Ho avuto segnali positivi da parte dell’azienda dopo la messa in onda. Ora se son rose, come si dice, fioriranno. Il programma ha fatto ascolti superiori alla media di rete ed è stato ai primi posti come trend sui social network. Mi sembra una bella cosa”.

Alba Parietti sul rinvio di ‘Non sono una signora’: “Ombra oscura sul programma”

Alba Parietti, ai microfoni di TvBlog, ha parlato di Non sono una signora come un riscatto personale che le sta dando moltissime soddisfazioni: “Un difficile parto che finalmente abbiamo portato a termine e questo grazie a Nick Cerioni e a tutto il team di autori del programma. “

Il programma ha, però, subito molti rinvii come sottolinea l’attrice: “C’è stata una specie di “ombra scura” sul programma, che veniva costantemente rimandato e che lo ha fatto diventare una specie di oggetto misterioso, quasi da nascondere. Sicuramente c’erano dei pregiudizi, io dico ingiusti. Si, poi si è pensato di mandarlo in onda a febbraio. Ma in quel periodo era previsto Il Cantante mascherato e si è deciso che due programmi cosi simili non potessero andare in onda contemporaneamente.”

