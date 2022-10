‘Non sono una signora’, svelato il cast dello show di Alba Parietti/ L’indiscrezione

‘Non sono una signora’: ecco le indiscrezioni sul cast del talent show

Non sono una signora sta per prepararsi al suo debutto su Rai 2 il 7 novembre, condotto da Alba Parietti. Sul web cominciano già le prime indiscrezioni sul cast del nuovo talent show a tema drag queen, chi ricorda molto Il cantante mascherato.

A rivelare i nomi dei vip che si metteranno in gioco nel programma musicale è TvBlog, in cui si legge: “Secondo quanto risulta a TvBlog, tra i personaggi che si sfideranno trasformandosi per l’occasione in splendide drag queen ci sono Sergio Muniz, Andreas Muller, Rocco Siffredi, Lorenzo Amoruso e Patrizio Rispo”. Sergio Munez è un attore spagnolo ormai molto noto anche in Italia, Andrea Muller è il compagno di Veronica Peparini e ballerino professionista fino a poco tempo fa di Amici. Rocco Siffredi è il pornodivo più noto del mondo televisivo, Lorenzo Amoruso è un ex calciatore e attuale compagno di Manila Nazzaro. Patrizio Rispo è lo storico volto di Un post al sole che interpreta Raffaele Giordano.

‘Non sono una signora’: informazioni sul talent show

Le registrazioni di Non sono una signora, talent show condotto da Alba Parietti, sono già iniziate e si sono svolte produzione Rai di via Mecenate a Milano. Il programma andrà in onda per cinque lunedì su Rai 2 alle 21:20 circa, in concomitanza con il Grande Fratello Vip 2022.

Lo show si struttura in due fasi; nella prima le drag queen dovranno esibirsi in una canzone senza parlare e rivelare la propria identità e la giuria dovrà votare la performance migliore. Ala Parietti darà dei suggerimenti alla giuria e nella seconda fase i vip si sfideranno in una battaglia di lip-sync. Prima di svelare la propria identità faranno sentire la propria voce pronunciando il nome del programma; chi vincerà rivelerà il proprio nome alla giuria, naturalmente solo una volta arrivata alla puntata finale.

