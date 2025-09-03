Non sposate le mie figlie 2 è il sequel del primo grande successo francese che vede il ritorno di tutto il cast. Con Christian Clavier e Chantal Luby

Non sposate le mie figlie 2, film su Rai 1 diretto da Philippe de Chauveron

Per la seconda serata di Rai 1, mercoledì 3 settembre 2025, alle 23.15, verrà trasmessa la commedia francese del 2019 dal titolo Non sposate le mie figlie 2. La pellicola è il seguito di Non sposate le mie figlie e, così come per il primo film, la regia è di Philippe de Chauveron che si è occupato anche della sceneggiatura insieme a Guy Laurent. Le case di produzione sono Les Films Du Premier, Les Films Du 24, TF1 Films Production e la distribuzione è di 01 Distribution. Per la parte tecnica, la fotografia è di Stéphan Le Parc e le musiche sono di Marc Chouarain.

Torna tutto il cast originale del film, con Christian Clavier, attore di primo piano in Francia che ha partecipato anche alla saga di Asterix e Obelix nel ruolo di Asterix (Asterix & Obelix contro Cesare e Asterix & Obelix – Missione Cleopatra), che interpreta il papà Claude Verneuil, e Chantal Luby nel ruolo della mamma Marie. Le quattro figlie sono interpretate da Frédérique Bel (Isabelle), Julia Piaton (Odile), Émilie Caen (Ségolène), Élodie Fontan (Laure), e i rispettivi mariti sono Medi Sadoun (Rachid), Ary Abittan (David), Frédéric Chau (Chao Ling) e Noom Diawara (Charles). Completano il cast Pascal N’Zonzi e Tatiana Rojo e Claudia Tagbo.

La trama del film Non sposate le mie figlie 2: le difficoltà della multiculturalità e un nuovo matrimonio in arrivo

Non sposate le mie figlie 2, Claude e Marie Verneuil sono di ritorno da un lungo viaggio, durante il quale hanno potuto visitare le famiglie dei mariti di ciascuna figlia.

Tornati in Francia però scoprono che ognuna delle coppie non ha più intenzione di restare a Parigi per svariati motivi: Odile e David vogliono trasferirsi in Israele dopo che il progetto imprenditoriale di lui non ha avuto successo, mentre ora vorrebbe smerciare un frigo portatile di sua invenzione; Ségolène e suo marito Chao sono invece stanchi di subire atteggiamenti razzisti e vogliono trasferirsi in Cina; Laure e Charles vogliono trasferirsi in India perché entrambi allettati da due diverse prospettive lavorative e Isabelle e Rachid vorrebbero andare in Algeria, in quanto entrambi sono avvocati e potrebbero avere occasioni di successo.

I Verneuil, disperati mettono in campo tutte le loro strategie per poter mantenere unita la famiglia e così, scoperti dai generi, riescono a convincere tutti a trasferirsi semplicemente in un posto meno caotico e stressante di Parigi, ovvero la ridente cittadina di Chinon.

C’è però un ultimo ostacolo da superare: i genitori di Charles sono in arrivo per partecipare al matrimonio della sorella di lui, Vivienne, che però non ha mai detto ai suoi di essere lesbica. Comincerà così un’opera di convincimento per far accettare ai tradizionalisti André e Madeleine la cruda realtà. Riuscirà l’ultima coppia a unirsi con serenità?