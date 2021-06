Non sposate le mie figlie 2/ Video, su Rai 1 il film con Christian Clavier

Non sposate le mie figlie 2 arricchisce la prima serata di oggi, 10 giugno, su Rai 1 a partire dalle ore 21:25. Si tratta del sequel del primo episodio dell’omonimo film uscito nel 2014 e che vede nuovamente alla regia l’ottimo Philippe de Chauveron; anche il cast è in larga parte lo stesso della prima puntata con Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary Abittan, Medy Sadoun e Frédéric Chau solo per citare i più importanti. La prima visione è avvenuta in data 7 marzo 2019 e in Italia è stato distribuito dalla Distribution Italia.

Si tratta di una produzione interamente francese che vede lo stesso regista impegnato anche nella sceneggiatura insieme a Guy Laurient. Nel complesso ci troviamo di fronte ad una pellicola che si lascia guardare e che riesce a strappare anche alcune grosse risate ma allo stesso tempo non è stata accolta con particolare successo dalla critica. Nonostante ciò il film ha ottenuto la candidatura a Cesar e in Italia ha ottenuto un discreto incasso al botteghino pari a circa 1,2 milioni di euro.

Non sposate le mie figlie 2, la trama del film

La trama di Non sposate le mie figlie 2 si sviluppa ancora intorno alle vicende di Claude e Marie che si sono nel corso degli anni rassegnati all’idea che le figlie si siano sposate con persone di paesi molto lontani. Di ritorno da un viaggio nei paesi dei loro generi per conoscere meglio le famiglie devono però fare i conti con una nuova realtà: le figlie con i loro mariti hanno deciso di lasciare la vita parigina per ritornare nelle terre di origine dei loro mariti. Iniziano così a fare di tutto per convincerli a restare nella metropoli francese ma scoprono che è proprio la frenesia della città che non sta più bene a loro. A complicare le cose arrivano poi i genitori di Charles ma scopriranno che il futuro marito della loro figlia è in realtà una donna; interviene a questo punto Claude che li convincerà che la cosa più importante è il bene della loro figlia e il film si conclude proprio con il matrimonio tra le due donne.

