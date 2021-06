Non Sposate le mie Figlie/ Video, su Rai 1 il film con Christian Clavier (9 giugno)

Non Sposate le mie Figlie va in onda alle 21,25 di oggi, 9 giugno 2021, su Rai 1. Il titolo originale del film è Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu? un film commedia francese del 2014. La regia è curata di Philippe de Chauveron, tra gli interpreti troviamo: Christian Clavier (è stato protagonista al fianco di Jean Reno nell’apprezzatissimo I visitatori e successivi sequel e ha interpretato Asterix nelle versioni cinematografiche del 1999 e del 2002 del famoso fumetto), Chantal Laubv, Medi Sadoun (questi ultimi hanno recitato insieme anche in Una squadra da sogno, con Gérard Depardieu), Ary Abittan (anche lui ha preso parte ad uno dei film de I visitatori), Élodie Fontan, Frédérique Bel, Julia Piaton, Frédéric Chau, Émilie Caen, Noom Diawara. Musiche di Marc Chouarain. Si tratta di un film diretto in maniera intelligente e con una trama piena di colpi di scena nonostante a tratti ci sia anche staticità.

Inga Lindstrom: Il segreto dei Nordquists/ Su Canale 5 il film di Tanja Roitzheim

Non Sposate le mie Figlie, trama del film

Soffermiamoci un po’ sulla trama di Non Sposate le mie Figlie. Claude e Marie Verneuil sono una coppia cattolica di mezz’età che vive in una piccola cittadina francese, Chinon, a circa 300 km. da Parigi e hanno quattro figlie (Isabelle, Odile, Ségolène e Laure); tre di loro sono sposate con tre ragazzi francesi ma di diverse etnie e religioni.

Il dubbio della verità/ Su Rai 2 il film di Richard Gabai (oggi, 9 giugno)

Chao proviene da una famiglia cinese, Rachid di origini maghrebine e fede musulmana e David ebreo. I coniugi Verneuil sono piuttosto conservatori e avrebbero desiderato per le loro ragazze un tradizionale matrimonio in chiesa ma finora le loro aspettative sono state deluse e adesso ripongono le proprie speranze nella più giovane, Laure. I due genitori hanno accettato loro malgrado questa famiglia multietnica dove, per forza di cose, vi sono costantemente contrasti e divergenze di opinioni (anche tra i generi stessi) a causa delle differenti tradizioni culturali.

Quando l’ultimogenita Laure annuncia di voler convolare a nozze con un fidanzato cattolico (Charles), suo padre e sua madre sono molto felici ma poi l’entusiasmo si affievolisce in seguito alla scoperta che il futuro genero è un ragazzo ivoriano. A questo punto Claude, già alquanto perplesso, dovrà scontrarsi anche con i pregiudizi razziali del consuocero che nutre ancora profondo rancore verso il popolo francese responsabile della colonizzazione in Africa. Ne viene fuori un’esilarante commedia che affronta in maniera divertente il tema del razzismo e dei matrimoni misti.

AMARE PER SEMPRE/ Su Rete 4 il film su Ernest Hemingway (oggi, 9 giugno)

Video, il trailer del film “Non sposate le mie figlie”





© RIPRODUZIONE RISERVATA