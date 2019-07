Non sposate le mie figlie/ Video, su Rai 1 il film con Elodie Fontan (8 luglio 2019)

Non sposate le mie figlie andrà in onda su Rai 1 nella prima serata di lunedì 8 luglio, alle ore 21.25. Si tratta di una commedia di produzione francese scritta e diretta nel 2014 da Philippe de Chauveron ed interpretato da Christian Clavier, Elodie Fontan, Ary Abittan e Chantal Lauby. Il film ha ottenuto parecchio successo e ha generato un sequel, distribuito nelle sale quest’anno, intitolato semplicemente Non sposate le mie figlie 2. Ci troviamo di fronte a una commedia molto interessante e con dei risvolti emotivi non indifferenti. La pellicola è sicuramente maggiormente indicata a un pubblico femminile anche se nemmeno quello maschile può disdegnarlo.

Non sposate le mie figlie, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di Non sposate le mie figlie. Claude (Christian Clavier) e Marie Verneuil (Chantal Lauby) sono una coppia ormai matura con 4 figlie. Le prime tre si sono sposate rispettivamente con un musulmano di origini algerine, un figlio di immigrati cinesi e un ebreo israeliano. I vecchi genitori, cattolici tradizionalisti e intransigenti, non vedono di buon occhio i loro nuovi parenti e i tre uomini, a loro volta, fanno fatica ad andare d’accordo fra loro a causa delle incomprensioni e tensioni culturali. La famiglia Verneuil vive sempre in un costante stato di litigio. Claude e Marie ripongono tutte le loro speranze nell’ultima figlia, Laure (Elodie Fontan). Quando quest’ultima annuncia ai genitori di essersi finalmente fidanzata con un uomo cattolico di nome Charles, proprio come De Gaulle, eroe di Claude, i genitori sono al settimo cielo. La ragazza non ha però confessato ai poveri genitori che l’uomo è di colore, ed è originario della Costa d’Avorio.

Il trailer del film “Non sposate le mie figlie”





