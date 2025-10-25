Non-Stop è uno dei molti film adrenalinici usciti dal sodalizio tra Liam Neeson e il regista Jaume Collet-Serra. Nel cast anche Julianne Moore

Non-Stop, film su Rete 4 di Jaume Collet-Serra

Sabato 25 ottobre 2025, alle ore 21:30, su Rete 4, andrà in onda Non-Stop, un film thriller e di azione distribuito da Buena Vista e Universal Pictures.

Il cast vede la presenza del protagonista Liam Neeson, affiancato da Julianne Moore, Michelle Dockery, Lupita Nyong’o, Linus Roache, Nate Parker, Omar Metwally, Jason Butler Harner e Anson Mount.

Il regista di è il catalano Jaume Collet-Serra, che ha esordito con videoclip per artisti come Enrique Iglesias e Britney Spears. Ha girato La maschera di cera e il film a tema calcistico Goal II – Vivere un sogno, per poi tornare al genere horror con Orphan.

Jaume Collet-Serra ha lavorato con Liam Neeson anche ne L’uomo sul treno – The commuter, Unknown – Senza identità e Run all night – Una notte per sopravvivere. Ha poi diretto Black Adam, ispirato al personaggio omonimo del DC Extended Universe. Le musiche sono di John Ottman, premio Oscar per la colonna sonora in “Bohemian Rhapsody”.

La trama del film Non-Stop: un volo dirottato e un eroe ingiustamente accusato

In Non-Stop, Bill Mark è un agente federale in volo verso Londra: dopo il decollo l’uomo comincia a ricevere sul telefono dei messaggi che lo invitano a versare immediatamente 150 milioni di dollari su un conto, altrimenti morirà un passeggero ogni 20 minuti. Bill, attraverso le telecamere, nota il suo collega Hammond con il telefono in mano e lo segue in bagno: qui Hammond ammette il suo coinvolgimento e cerca di coinvolgere Bill, che però, in seguito a una colluttazione, lo uccide.

I minuti, nel frattempo, passano e i passeggeri cominciano a morire: Bill contatta i suoi superiori a terra ma questi non gli credono, tanto che verrà accusato di essere lui stesso l’autore dei messaggi.

I passeggeri, dopo aver saputo dal telegiornale che Bill è un alcolizzato in lutto per la morte della figlia, lo credono un dirottatore e lo aggrediscono. Sarà un certo Bowen a salvarlo, lo stesso che poco dopo si scoprirà il vero dirottatore che, dopo aver perso il padre nell’attentato alle Torri Gemelle, vuole evidenziare le falle del sistema di sicurezza americano.

Bill uccide Bowen e, nonostante lo scoppio di una bomba a bordo, l’aereo riesce ad atterrare sano e salvo in Islanda, con Bill ormai scagionato e celebrato come un eroe.