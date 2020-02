Non succederà più di Claudia Mori a Sanremo 2020/ La canzone sul presunto tradimento di Celentano la Muti

Elettra Lamborghini con Myss Keta, “Non succederà più”: la storia del brano di Claudia Mori

Elettra Lamborghini e Myss Keta faranno rivivere il Festival di Sanremo del 1982 che vide salire sul palco del teatro Ariston la splendida Claudia Mori con “Non succederà più”. Si tratta di un’ottima ballatta il cui testo è stato scritto da un eccezionale paroliere della musica italiana, Giancarlo Bigazzi, in collaborazione con Adriano Celentano. Il testo, pur non risultando particolarmente esaltante, è accompagnato da una musicalità molto coinvolgente che miscela alla perfezione i sound del momento con piccoli richiami retrò e ne esce una canzone che ancora oggi viene canticchiata dalle giovani generazioni. Il testo è strettamente autobiografico, pur se scritto in collaborazione con Celentano, e racconta il momento di sofferenza di Claudia Mori nel momento in cui i giornali di gossip parlavano del presunto tradimento del marito con la giovane e bellissima attrice Ornella Muti con la quale aveva girato qualche film. Il legame familiare in ogni caso è apparso indissolubile e il brano ancora oggi si lascia ascoltare davvero in maniera unica. Tutto ciò diede vita all’epoca a qualche polemica sulla reale necessità di far partecipare Claudia Mori al Festival, pur se in qualità di ospite, visto il particolare momento emotivo che viveva. La scelta si rivelò però azzeccata e ancora oggi il brano viene ripreso e cantato come cover da diversi gruppi musicali di seconda fascia che lo hanno spesso rivisitato in una chiave più moderna e con un sound diverso.

Video, “Non succederà più” di Claudia Mori

© RIPRODUZIONE RISERVATA