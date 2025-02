È stato un vero e proprio ritorno in grandissimo stile quello dei Modà al Festival di Sanremo 2025 in gara tra i big con il testo completo ‘Non ti dimentico‘ a venti anni esatti di distanza dal debutto nel 2005 in quell’occasione della kermesse sanremese – nella sua versione ‘Giovani’ – con il brano ‘Riesci a innamorarmi‘ che non gli permise neppure di superare la primissima serata: nel frattempo, i Modà sono cresciuti e il loro progetto musicale è tornato sul palco dell’Ariston per altre tre volte conquistando nel 2011 una buonissima seconda posizione al fianco di Emma Marrone con la canzone ‘Arriverà’.

A darci un’idea di quello che tratta il testo ‘Non ti dimentico‘ scelto dai Modà per Sanremo 2025 era stato lo stesso frontman Francesco ‘Kekko’ Silvestre ai microfoni della Rai prima dell’inizio delle kermesse definendo la sua una “canzone d’amore” che si intreccia al tema del “coraggio” e della “determinazione di andava avanti” anche dopo la rottura per non finire vittime della “tristezza” conservando sempre nel cuore quei ricorda che “ti fanno stare bene”.

TESTO COMPLETO ‘NON TI DIMENTICO’ DEI MODÀ AL FESTIVAL DI SANREMO 2025

Come di consueto nelle prossime righe trovate l’intero testo completo della canzone ‘Non ti dimentico‘ scelta dai Modà per partecipare al Festival di Sanremo 2025, in attesa – solamente nella tarda nottata di oggi – di scoprire quale posizione sono riusciti a conquistare nella classifica finale: