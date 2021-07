Non toccare la mia casa/ Su Rai 2 il film con Clare Kramer (oggi, 19 luglio 2021)

Non toccare la mia casa andrà in onda oggi, 19 luglio 2021, all’interno del palinsesto di Rai 2 a partire dalle ore 15.45. Questo è una pellicola diretta da Sam Irvin che ha visto la sua prima programmazione nel 2016. Il film che possiede una chiara connotazione da thriller è stato prodotto negli Stati Uniti D’America, esso vede un cast di buon livello, tra questi si segnalano Clare Kramer, Tilky Jones e Allison McAtee. Il film che si basa sulla sceneggiatura diretta dallo stesso regista è stato prodotto dalla Lifetime Television, specializzata per le produzioni a basso costo. La stessa casa produttrice ha curato la capillare distribuzione nelle sale cinematografiche mondiali.

Non toccare la mia casa, la trama del film

Leggiamo la trama di Non toccare la mia casa. Rebecca e Brian Lassiter sono marito e moglie e vivono la loro tranquilla e a volte noiosa esistenza in una bella casa nella città della grande mela. I due per gli amici sono una bella famiglia americana, dediti al lavoro e alla propria figlioletta, la vispa Maddy. Ed è stata proprio l’arrivo della bimba che ha convinto i due a cambiare la loro vecchia città, New York, per trovare un centro dove possano crescere la piccola bimba e godere appieno di quella tranquillità che la caotica città della grande mela non permette.

I due dopo qualche discussione scelgono Los Angeles e appena arrivati iniziano a ricercare una nuova abitazione che li possa soddisfare. La famiglia Lassiter ha in questo contesto un colpo di fortuna, si aggiudicano infatti ad un asta giudiziaria una bella casetta nella periferia della città, in un zona residenziale nota per la tranquillità che riserva agli abitanti. Ma è proprio da quella casa che iniziano i guai, l’abitazione era stato messa sott’occhio anche da Kathleen Strickland (interpretata da Allison McAtee) che non accetta di buon grado la sconfitta.

Kathleen farà infatti di tutto per ritornare in possesso di quella casa che per lei è un nascondiglio di oscuri segreti e per farlo non solo metterà in pericolo la stessa vita dei Lassiter ma non esiterà ad indicare come un molestatore della peggior specie il capo famiglia. I tanti problemi causati dalla donna, che alla fine si scopre avere grossi problemi mentali, metteranno a rischio finanche l’unita familiare della coppia, una coppia che alla fine riuscirà comunque a venire a capo dell’intricata matassa che si era formata con il trasferimento nella città, patria dell’industria cinematografica americana.

