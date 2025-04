Cresce in primavera ed è la pianta più pericolosa in questa stagione. Se la toccate può causare dei danni gravissimi al corpo.

La bella stagione è arrivata da pochissimo, e già ci sono i primi avvertimenti sul tema della natura e su quello che ci circonda. Del resto, si sa, in primavera o estate si trascorre gran parte del tempo libero all’aria aperta ed è per questo che spesso possiamo venire a contatto diretto con piante pericolose oppure con insetti portatori di infezioni o veleni. Occorre quindi prestare molta attenzione a tutto ciò che è presente attorno a noi, anche perché basta un attimo e possiamo essere “vittime” di un pericolo da cui è poi difficile uscirne.

Ad esempio, esiste una pianta che è denominata la più pericolosa in primavera e che non va assolutamente toccata. La si trova ovunque ed è per questo motivo che è utile saper riconoscerla e avere la consapevolezza di dover evitarla se la si incontra.

Qual è la pianta primaverile più pericolosa

Si chiama “panace gigante” (nota con il nome scientifico di Heracleum mantegazzianum) ed è una pianta erbacea che è originaria del Caucaso e che è stata importata in Europa nel XIX secolo come specie ornamentale. In realtà viene considerata oggi una minaccia vera e propria per via della sua personalità invasiva e per l’alta pericolosità se è a contatto con l’uomo. Negli anni è infatti stata definita una specie nociva in diversi Paesi europei. Nel periodo primaverile, questa pianta raggiunge quindi i due o tre metri di altezza, ed è facile riconoscerla per via delle grandi foglie dentellate, dei fusti spessi e dei fiori bianchi a ombrello.

Il panace gigante viene quindi ritenuta pericolosa soprattutto per la sostanza presente nelle foglie, nei fusti, nei fiori e nelle radici. Si tratta in realtà di una linfa ricca di furocumarine, cioè di sostanze che provocano grandi reazioni dermatologiche nell’essere umani quando entrano a contatto con la pelle e anche quando vengono esposte alla luce solare. Tra l’altro, i sintomi possono comparire nell’arco delle 24-48 ore successive e includono spesso infiammazione, arrossamento, gonfiore, vesciche dolore e anche lesioni permanenti. Le cicatrici possono inoltre durare mesi, o addirittura anni.

Le furocumarine vanno quindi a provocare la fitofotodermatite, cioè una reazione tossica causata dalla fotosensibilizzazione della pelle. Ad essere colpiti sono soprattutto i bambini e gli animali domestici, in particolare i cani che sono anch’essi esposti al rischio di questa pianta.

Dove si trova il panace gigante

Questo tipo di pianta cresce sopratutto – in modo spontaneo – in ambienti umidi ma anche lungo i corsi d’acqua, nei terreni incolti e vicino alle strade. Nel periodo primaverile inizia invece a vegetare con rapidità ed è per questo che dovrebbe essere rimossa con cautela. In Italia sono anche state emanate delle linee guida per l’estirpazione della pianta, che deve avvenire con indumenti protettivi e mai toccandola direttamente. Un altro aspetto da considerare è il fatto che questa pianta va eliminata tagliando le radici in profondità e va smaltita nelle discariche autorizzate, proprio perché potrebbe nuovamente tornare a infestare altre coltivazioni.