Nonna Angelica arrestata a Milano/ False pratiche di cittadinanza per gli stranieri

E’ stata arrestata a Milano “Nonna Angelica”, 72enne truffatrice seriale. Come riferito da numerosi organi di informazione nelle scorse ore, Angelica C. è stata bloccata dalla polizia locale dopo aver messo a segno l’ennesimo raggiro ai danni di un malcapitato, un altro straniero sulla sua lunga lista di vittime. Gli uomini della squadra interventi speciali del reparto mobile della Locale meneghina la stava seguendo da tempo, e la cattura è giunta quasi per caso, dopo che un 36enne africano di origini senegalesi si era presentato in Comune facendo richiesta ufficiale per diventare a tutti gli effetti un cittadino italiano, dopo aver vissuto per anni regolarmente nel Belpaese. Peccato però che l’autorizzazione presentata dallo stesso richiedente, un dipendente di un’officina milanese, sia risultata essere decisamente contraffatta, con conseguente avvio delle indagini. Interrogato, il ragazzo ha spiegato di aver ricevuto il documento da una signora “bassa, corpulenta e dai modi molto convincenti”, che gli era stata presentata da un connazionale con il titolo di “funzionaria della Prefettura”.

NONNA ANGELICA ARRESTATA A MILANO: L’ULTIMA DENUNCIA SOLTANTO POCHI GIORNI FA

Quella donna sarebbe stata in grado di agevolare la sua pratica di richiesta di cittadinanza, ma previo il versamento di duemila euro, pagati dallo stesso 36enne. Gli uomini delle forze dell’ordine si sono subito messi in moto arrivando così a “Nonna Angelica”: la stessa è stata fermata in flagranza di reato, mentre stava cercando di raggirare un’altra vittima in strada. Una volta bloccata, l’anziana signora è stata ritrovata con tre telefoni intestati ad un prestanome, nonché una serie di documenti inerenti alla sua attività illecita. L’anziana, come già accennato sopra, non è nuova a questi andazzi, e già in passato aveva truffato altri extracomunitari, fingendo di aiutarli nelle pratiche burocratiche, per poi prendere i soldi e dileguarsi. Soltanto pochi giorni fa la stessa donna era stata denunciata sempre per un episodio simile, ma senza scrupoli è andata avanti imperterrita per la sua strada.



