Nonna fa pagare pranzo Natale a figli e nipoti/ “Non posso permettermi cibo e regali”

Una nonna fa pagare i figli e i nipotini, anche i più piccoli, per prendere parte al pranzo di Natale di famiglia. Il listino prezzi è molto preciso: 18 dollari per gli adulti, 6 dollari per i nipoti più grandicelli e 3 dollari per i nipotini di tre anni. Le donne pagano di meno perché devono mantenere la famiglia. “Come molte mamme e nonne che preparano sempre la cena di Natale, non potevo sostenere il costo dell’acquisto di tutti i regali e dell’intero pasto. Ero preoccupata di impiegare il nuovo anno a ripagare tutto quanto” ha spiegato la donna, 63 anni, al Sun.

“Ogni settimana il mio budget per i pasti mi permette di acquistare sempre meno – ha confessato la nonna che fa pagare i parenti per il pranzo di Natale – quindi devo essere tattica nell’acquistare gli ingredienti per preparare la cena per i miei 12 ospiti”. La donna ha racconta di essere vedova da 2015 e dunque priva del sostegno economico del marito. Questa curiosa tradizione natalizia dura dal 2016 e prevede che a novembre “accedo al mio conto bancario e controllo chi ha effettuato il pagamento” e a quel punto scatta la caccia ai parenti inadempienti. E non ci sono scuse che possa smuovere questa nonna: entro il 1° dicembre di ogni anni tutti i soldi devono essere stati versati, altrimenti semplicemente non si può partecipare al pranzo di Natale con la famiglia.

Nonna fa pagare pranzo di Natale a figli e nipoti: “è una lezione di vita e mi aiuta con le spese”

La nonna che fa pagare i parenti per il pranzo di Natale è abituata alle critiche. Al Sun ammette che “alcune persone potrebbero pensare che sia eccessivo mettere una tassa sui pasti per i bambini, ma è un’importante lezione di vita. Ai nipoti più grandi piace aiutarmi a guadagnare una parte dei loro soldi e io li ammiro”. Sostiene quindi che si tratti di un contributo per aiutarla a sostenere la spesa del cibo per un’intera tavolata, un bel carico economico che la costringe a trascorrere “dozzine di ore” a selezionare le offerte più vantaggiose nei negozi di alimentari in vista del Natale e delle festività.

Versando la quota richiesta ai figli e ai nipotini in base alla loro età, questa nonna è in grado di preparare un pranzo di Natale con piatti personalizzati a seconda delle richieste degli ospiti. “Il mio piano almeno semplifica la cena e assicura che tutti abbiano voce in capitolo e che nessuno debba affrontare problemi economici post-natalizi”. E non solo le spese per cibo e regali, perché il prezzo pagato da figli e nipoti serve anche a coprire il costo crescente dell’elettricità e del riscaldamento, oltre al lavoro di pulizia della casa e delle stoviglie. “So che alcune mamme si sentono in colpa se non fanno tutto e preparano un pasto abbondante senza che nessun altro paghi, ma io sono una persona pratica” ha concluso la nonna al Sun.











