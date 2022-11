Nonna Giovanna “morta carbonizzata” star di TikTok morta a 91 anni/ Ma è fake news!

Nonna Giovanna Capobianco, morta a 91 anni la sta di TikTok

Nonna Giovanna Capobianco, star di TikTok, si è spenta a 91 anni. Nonna Giovanna era diventata famosa per merito del nipote Nicola Pazzi, con un seguito di oltre 800mila fan su TikTok e 100mila follower su Instagram: “Noi, vi mostriamo la nostra quotidianità, i nostri semplici e puri modi di fare, la voglia di ridere e scherzare di un nipote di 27 anni, con una nonna di 90 anni che non ne vuol sapere di piegarsi allo scorrere del tempo”, era stato scritto su un post una volta raggiunto il traguardo su Instagram. Questa mattina è circolata la notizia che Nonna Giovani fosse morta in circostanze tragiche: “Giovanna Capobianco all’anagrafe (Malfatti il cognome del marito) è deceduta a 91 anni carbonizzata dopo essere caduta nel camino di casa sua probabilmente per un malore. Una tragedia, avvenuta nella sera di mercoledì 23 novembre a Navacchio di Cascina, in provincia di Pisa”, riporta La Nazione.

La fake news sulla morte di Nonna Giovanna

Una notizia tragica che ha lasciato tutti i fan di Nonna Giovanna senza parole. Ma il nipote Nicola Pazzi ha scritto su Instagram un messaggio con delle precisazioni: la signora non è morta carbonizzata ma si è spenta a causa di un malore fatale seduta accanto al camino. “Buongiorno a tutti, vi ringrazio per le parole e per la vicinanza. Leggendo tutte le cagate sui giornali, è giusto che dopo io faccia un video per chiarire e spiegate. Nonna non è morta carbonizzata. Se ne è andata per un madre, vicino al camino, ma non ci è finita dentro, non sta bene da un po’, nonostante facessimo vedere il contrario”, ha scritto Nicola nelle sue storie Instagram, facendo fatica a nascondere il suo dispiacere per le false notizie sulla morte dell’amata nonna.

