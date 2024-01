Nonna Giuseppina incontra attore di Terra Amara morto nella fiction/ “Sei vivo!”, sorpresa a C’è Posta per te

Divertente siparietto tra Nonna Giuseppina e gli attori di Terra Amara durante C’è Posta per te

Nonna Giuseppina “scopre” a C’è Posta per te che il suo attore preferito di Terra Amara (morto nella fiction) è vivo e vegeto. Quando lo vede dal vivo, durante la registrazione della puntata, appare incredula e in preda ad un entusiasmo incontenibile. “E’ vivo! E’ vivo!“, urla felice nonna Giuseppina. Le nipoti Adriana e Giosevita, come dicevamo, hanno architettato un bel regalo per lei, ovviamente con la complicità di Maria De Filippi che ha portato in studio gli attori protagonisti della soap “Terra Amara”: Murat Ünalmis, Melike İpek Yalova e Uğur Güneş.

“Io li vedo tutti i giorni, sono bellissimi”, dice emozionata la signora. Poi scherza con Melike: “Tu sei femmina, abbi pazienza, ma io preferisco i maschi”. Quindi gli attori invitano la nonna in Turchia che accetta senza esitare: “Vado dove stanno loro”, dice divertita.

La sorpresa architettata delle nipoti, l’ironia di Nonna Giuseppina

“Vogliamo prenderci cura della nonna, che però non vuole essere un peso”, il messaggio amorevole delle due nipoti a Maria De Filippi. La morte del marito ha lasciato un vuoto incolmabile nella vita di nonna Giuseppina: “È stato un evento traumatico per tutta la nostra famiglia e lo è stato per te che hai perso il tuo riferimento, il compagno di una vita e la persona con la quale hai condiviso tutta la tua vita. Io mi sono chiusa in me stessa, senza occuparmi di te. Mi sono chiusa in maniera egoistica. Avrei voluto starti più vicino, come tu meriti perché sei speciale”.

