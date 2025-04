C’è anche la mitica nonna Luigina tra gli ospiti di Da noi a ruota libera, oggi domenica 20 aprile. La dolcissima signora di TikTok porta una ventata di simpatia dalle parti di Francesca Fialdini, così come fa quasi ogni giorno sui social, grazie al nipote Davide Moia. All’età di ottantacinque anni, nonna Luigina conta milioni di follower sulle varie piattaforme, dove condivide aneddoti di vita e dispensa simpatiche perle di saggezza. Il tutto senza filtri di alcun tipo, ma con autenticità e bontà d’animo.

Alla sua famiglia virtuale, nonna Luigina vuole restituire un po’ della sua esperienza di vita e, soprattutto, del suo spirito sempre positivo. “Sono così felice e volete sapere come riesce ad esserlo? Perché non mi arrabbio mai”, racconta in un video nonna Luigina. “Prima mi arrabbiavo ma è inutile provare rancore”, le sue parole.

Nonna Luigina, ecco come è diventata star dei social: merito suo e del nipote Davide Moia

Parlando a suo nipote Davide Moia, che la supporta direttamente nella gestione dei contenuti social, nonna Luigina si rivolge indirettamente a milioni di nipotini virtuali, coi quali orami c’è uno scambio quotidiano. Il consiglio che dispensa a tutti loro è sempre lo stesso: non arrabbiarsi mai, sposare la felicità. “Perché la vita ci da tanto e ci fa tanto sorridere, non abbiamo tempo per essere tristi”, dice saggiamente l’ottantacinquenne.

Nonna Luigina, ricordiamo, ha fatto irruzione nel mondo dei social pochi anni fa, grazie al nipote Davide che un giorno ha deciso di aprirle un account su Tiktok, dove pubblicare alcuni spunti delle loro conversazioni in casa. Oggi l’anziana signora è diventata molto popolare sui social, grazie ad una simpatia fuori dal comune ed una bontà d’animo che tanti oramai le riconoscono. Le gag con l’amato nipote e le sue perle di saggezza sui social sono un toccasana nel contesto di una piattaforma dove troppo spesso commenti spietati ed hater prendono il sopravvento.

