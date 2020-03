Nonna Moioli morta per Coronavirus/ L’azzurra dello snowboard: “Dolore impossibile”

Michela Moioli ha perso la nonna per Coronavirus. La ragazza ha vinto la Coppa del Mondo di snowboard diventando un vanto per il nostro paese, ma ora sta vivendo un momento davvero molto difficile dopo le gioie sportive dell’ultimo anno. Ad Ansa ha rivelato: “Ora è impossibile elaborare il dolore. Non si può nemmeno andare in ospedale a salutarli. Il funerale è durato appena cinque minuti. Finito tutto sarà più bello sentirsi italiani. Le persone saranno di certo migliori e più altruiste”. Nonostante questo descrive Alzano Lombardo come un vero e proprio incubo a occhi aperti: “Mancano le bare e si sentono solo campane a morto e sirene”. La ragazza ha perso la nonna CAmilla e ora prega per il nonno Antonio che invece è ancora ricoverato.

Nonna Moioli morta per Coronavirus, l’invito alle donazioni

La morte della nonna di Michela Moioli per Coronavirus è sicuramente un episodio che ci fa capire il dramma che tantissime persone stanno attraversando in questo momento. La ragazza ha voluto sensibilizzare anche sulla possibilità di fare donazioni sul suo profilo di Instagram dove spiega: “In questo momento di preoccupazione e tensione vorrei condividere con voi questo video girato in inverno, quando ancora il Coronavirus era una realtà lontana. Ricordiamoci dei momenti di libertà trascorsi insieme alle persone che amiamo, attimi in cui il sole e la neve erano gli unici pensieri. Questi momenti torneranno presto. […] Siamo tutti colpiti dal Covid-19, soprattutto noi di Bergamo. Tutti conosciamo qualcuno che si è infettato e quasi tutti abbiamo perso qualcuno di caro a cui non abbiamo potuto dire nemmeno addio. Vi invito a rimanere uniti, distanti ma uniti e ad aiutare chi è solo. Vi invito a donare, se vi è possibile farlo, per sostenere ospedali e medici”.





© RIPRODUZIONE RISERVATA