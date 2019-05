Nonna Rosetta chi è?/ Da Casa Surace al Grande Fratello 2019 per insegnare a cucinare

Chi è Nonna Rosetta di Casa Surace?

Nonna Rosetta lascia Casa Surace ed entra nel loft del Grande Fratello 2019: l’ultima impresa della nonna più famosa d’Italia l’ha spinta ad usare il suo zoccolo virtuale con i concorrenti di Cinecittà. La donna infatti è stata introdotta dai ragazzi del gruppo comico con le dovute presentazioni, annunciando anche che il suo contributo nelle dinamiche del reality sarebbe stato particolare. E così troviamo Nonna Rosetta impegnata ai fornelli, pronta ad insegnare le regole del bonton sia a tavola che nel rapporto con gli altri. La donna dopo tutto è stata scelta dalla produzione per tirare le orecchie ai gieffini, che spesso in cucina non dimostrano di avere grandi abilità. “Un napoletano che non cucina”, dice con sospetto e dolore nonna Rosetta guardando Gennaro Lillio. Un colpo al cuore per l’anziana, sicura che non sia possibile che un cittadino della sua amata città non sia in grado di avere qualità da chef. Tolto il freeze, Gennaro ha rivelato che in realtà il problema sarebbe lo scarso budget a disposizione in settimana. Per rimediare, i concorrenti sono stati invitati a preparare una semplice pasta al sugo sotto lo sguardo attento della mentore, pronta a riprenderli ad ogni errore.

Nonna Rosetta, passo lento e sguardo indagatore

Passo lento e sguardo indagatore: nonna Rosetta entra nella Casa del Grande Fratello 2019 armata delle critiche più accese. Il primo giudizio è sullo stato di disordine delle camere da letto, impensabile agli occhi della donna visto che i concorrenti “non hanno niente da fa”. Accompagnata da uno dei membri storici di Casa Surace, nonna Rosetta ha stretto il suo famoso zoccolo mentre i gieffini venivano informati delle recensioni negative ottenute dagli spettatori, per via delle loro cattive abitudini in cucina. “Il sugo deve pippià 3 o 4 ore”, sottolinea di fronte alle giustificazioni dei gieffini. Il sugo va cucinato secondo la tradizione e non è ammessa la pasta senza condimento, anche se i gusti del gruppo sono diversi. Clicca qui per guardare il video di Nonna Rosetta. Idolo del web, nonna Rosetta è riuscita a farsi apprezzare dal pubblico italiano per la sua simpatia. Sempre pronta a dispensare consigli e non solo: nelle ultime evoluzioni, l’anziana si trasforma in una novella rapper grazie ad una parodia di Soldi, la canzone che ha portato Mahmood alla vittoria del recente Festival di Sanremo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA