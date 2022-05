Nonna Serena Carella/ Incontro speciale dopo Amici 21: promosso Albe e…

Nonna Serena Carella, le parole per la ballerina di Amici 21

La nonna è una delle persone fondamentali nella vita di Serena Carella che, durante i lunghi mesi trascorsi nella scuola di Amici 21, ha sentito fortemente la sua mancanza. Poco prima della finalissima, Serena ha potuto rivedere la nonna proprio nella scuola grazie al sacrificio della stessa nonna che ha lasciato la Puglia per raggiungere Roma e rivedere la sua nipotina. Quello tra Serena e la nonna è stato un incontro speciale che ha commosso anche il pubblico del talent show. “Io ti amo tanto, sono venuta. Ho detto ‘mi dovete portare da Serena. La devo vedere'”, sono state le parole dette dalla nonna di Serena.

La donna ha mostrato tutto il proprio orgoglio per la ballerina che, nei prossimi mesi, dovrà separarsi nuovamente da lei per andare a studiare a New York. “Sei tosta! Sei troppo bella, fai la tua strada. Questa scuola ti è stata utile“, ha aggiunto ancora la nonna.

Nonna Serea Carelle: la ballerina la riabbraccia dopo Amici 21

Serena Carella, oggi sabato 21 maggio, è tra gli ospiti della nuova puntata di Verissimo. La ballerina potrebbe parlare ai microfoni di Silvia Toffanin proprio del rapporto speciale che ha con la nonna e che ha riabbracciato nelle scorse ore. Serena, infatti, tra le storie del suo profilo Instagram, ha pubblicato la foto delle sue mani e quelle della nonna che si accarezzano dolcemente.

Un momento speciale per la ballerina che ha ricevuto anche la benedizione per il fidanzato Albe che ha riabbracciato proprio in occasione dell’intervista rilasciata a Verissimo. Nonna e nipote, dunque, dopo essere state lontane mesi, stanno recuperando il tempo tra un impegno e l’altro della giovane ballerina.

