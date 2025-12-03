Nonna Silvi, premiata come miglior creator dell’anno da Tiktok, si è letteralmente infuriata in collegamento con La Volta Buona.

Doveva essere una partecipazione simpatica e irriverente quella di Nonna Silvi a La Volta Buona, fresca del Tiktok Award come miglior creator dell’anno. La star del web, in effetti, ha destato il divertimento degli ospiti in studio ma, al contempo, è sembrata particolarmente arrabbiata per delle ragioni poi chiarite nel corso del collegamento. Tutto è partito dalla presentazione di una classica lasagna in versione classica, in contrapposizione con la variante vegana; il parallelismo ha dato vita alla prima polemica di Nonna Silvi che ha spiazzato non poco Caterina Balivo.

“Mi avete fatto aspettare, adesso mi tocca mangiarla fredda!”, inizia così Nonna Silvi destando l’attenzione di Caterina Balivo che, con fare scherzoso, mette il dito nella piaga: “Quindi sta dicendo che è colpa nostra se è venuta male…”, la star del web ribatte sottolineato la bontà del piatto a dispetto del fatto di doverla però. data l’attesa del collegamento, di doverla mangiare ‘ghiaccia’ ovvero fredda. La miglior creator dell’anno non ha nascosto il disappunto per le tempistiche ma la parte più ‘calda’ del suo sfogo si è concretizzata proprio in riferimento alla recente premiazione legata al successo su Tiktok.

Nonna Silvi sbotta per la ‘censura’ a La Volta Buona: “Non mi avete permesso di far vedere il premio di Tiktok!”

Già nel momento dell’annuncio in molti avranno notato le parole di Caterina Balivo che effettivamente è sembrata voler eludere la parola ‘Tiktok’ forse per questione di marchio e diritti. “…Social orientale”, la conduttrice de La Volta Buona ha citato così la nota piattaforma e il ‘caso’ si è infittito quando proprio Nonna Silvi – ospite in collegamento – ha fatto notare la poca attenzione verso il recente riconoscimento di miglior creator dell’anno.

“Sono venuta qui per parlare della lasagna anche se tutti mi vogliono per parlare di altro, voi però mi avete detto che non posso dirlo”, questa la recriminazione di Nonna Silvi a La Volta Buona con Caterina Balivo che ha tentato di mettere una pezza: “Però se dice così a questo punto lo dica altrimenti sembra che censuriamo…”. La questione diventa così chiara grazie alle parole della star del web: “Io sono stata premiata con il Tiktok award ma non mi avete concesso di far vedere il premio”. Ecco dunque spiegata la furia di Nonna Silvi e la rabbia da lei stessa confermata: “Sono arrabbiata, è vero!”.