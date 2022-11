Nonna uccisa da nipote 16enne, avvocato: “Smentisco gravidanza”/ “Ha chiarito tutto”

16enne uccide la nonna. L’avvocato: “Non è incinta”

La 16enne che a Capaccio Paestum, in provincia di Salerno, ha ucciso la nonna a coltellate, è apparsa oggi davanti al giudice per l’udienza di convalida e l’interrogatorio di garanzia. La giovane, accompagnata dal suo legale, ha spiegato la dinamica dei fatti, cercando di chiarire quanto accaduto nella sera in cui con 14 coltellate ha posto fine alla vita di Gilda, la nonna, che l’aveva fatta entrare in casa vedendola in strada.

L’avvocato della 16enne, a Storie Italiane, ha smentito una presunta gravidanza della giovane, spiegando che lei ha chiarito ogni punto davanti al giudice: “La ragazza ha reso dichiarazioni, chiarendo ogni aspetto. Poiché è una ragazza che non ha compiuto ancora 17 anni e vi è la nonna che è deceduta, il giudice si è riservato di attendere l’esito del provvedimento. Le dichiarazioni che ha reso sono soddisfacenti rispetto alla ricostruzione. Qualora vi fosse una corrispondenza anche con le indagini scientifiche, avremo una corrispondenza. La ragazza è in attesa di un bimbo? Smentisco questa notizia. Non posso dire dove è andata, è minorenne“.

16enne uccide la nonna e poi confessa il delitto

La tragedia è avvenuta a Capaccio Paestum nel pomeriggio di lunedì 7 novembre, in prima serata, intorno alle 19. La donna è stata uccisa dalla nipote 16enne che dopo un litigio l’ha accoltellata alla schiena. La giovane è poi scesa in strada e ha confessato il delitto ai carabinieri, per poi essere arrestata. L’adolescente è stata poi trasportata in ospedale ed è in stato di fermo. Dopo l’udienza odierna davanti al giudice, si è in attesa della decisione riguardo lo stato di fermo.

Come ha sottolineato l’avvocato, la giovane ha reso le dichiarazioni richieste dal giudice per l’udienza di convalida, spiegando la dinamica, che risulterebbe essere corrispondente con la ricostruzione effettuata. Se anche le indagini scientifiche dovessero andare in quella direzione, ci sarebbe una corrispondenza. La 16enne non sarebbe però incinta, secondo quanto affermato dal legale. Voci, queste, che erano circolate nelle ultime ore: secondo alcune indiscrezioni, la lite con la nonna potrebbe essere nata proprio per questo motivo. L’avvocato, però, ha smentito uno stato di gravidanza.

