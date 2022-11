Nonna uccisa da nipote 16enne/ Legale: “Ragazzina per bene, mai attenzionata”

Una donna anziana di 76 anni, una nonna, è stata uccisa nella giornata di ieri a Napoli dalla nipote appena 16enne, un gesto folle avvenuto al termine di una furibonda lite fra i due. Vittima e carnefice si sarebbero incontrate attorno alle ore 19:00 presso l’abitazione della signora, poi sarebbe scoppiato il finimondo. Secondo la versione della nipote, a colpirla per prima sarebbe stata la nonna, la signora Ermenegilda Candreva, ma la vicenda ha ancora diversi aspetti da chiarire e la giovane è stata portata in carcere in attesa poi della convalida.

Alberto Genovese, materiale pedopornografico nei dispositivi/ "Bibbia dell'orrore"

Giuseppe D’Agostino, comandante dei carabinieri, ha spiegato: “Abbiamo trovato la ragazzina – ha spiegato il militare a Mattino Cinque – fuori dalla porta che perdeva sangue dall’avanbraccio, poi è stata soccorsa, ci sono state le prime cure, quindi è stata portata in ospedale per tamponare le ferite”.

Fratelli Bianchi, spunta nuova accusa/ "Uccidevano animali per farli soffrire"

NONNA UCCISA DA NIPOTE A NAPOLI: LE PAROLE DEL COMANDANTE E DELL’AVVOCATO

E ancora: “Era in evidente stato di choc, ha detto che era stata aggredita, non si era resa forse neanche conto di quanto accaduto. La ferita era molto evidente all’avanbraccio destro – ha aggiunto il comandante parlando della nipote 16enne che ha ucciso la nonna – aveva anche delle ferite ad un dito, perdeva un sacco di sangue. Ferite compatibili con un’aggressione? Non glielo posso dire, stiamo facendo tutti gli accertamenti, ci sono anche i colleghi della Scientifica che hanno repertato tutto quanto. L’arma del delitto era un coltello a serramanico che la nonna custodiva come ricorda del defunto marito”.

Lord Lucan ancora vivo?/ 3 carte di Cluedo potrebbero riscrivere la storia del giallo

L’avvocato Antonello Natale, legale della ragazza, ha aggiunto: “Domani mattina l’udienza di convalida e la ragazzina renderà dichiarazioni. L’ho incontrata per la prima volta ieri pomeriggio, ho trovato una ragazzina sconvolta, parlo di ragazzina perchè mi è apparsa una bambina, è inspiegabile quanto accaduto. Sono ansioso di conoscere accertamenti svolti egregiamente, e l’esito farà chiarezza sul reale accadimento sulla ricostruzione dei fatti”. E ancora: “Mai attenzionata in nessun motivo, era una ragazza per bene. Lei ha una serie di ferite da taglio e le indagini scientifiche chiariranno il tutto, che si tratti di difesa, aggressione o colluttazione. Domani racconterà tutto quello che è accaduto, sulle ipotesi mi chiedo perchè non aspettare domani per non danneggiare, parliamo di una tragedia umana”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA