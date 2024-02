Nonni Patty Pravo, perchè ha vissuto con loro?/ “Mia madre conosciuta da adulta”, quando è morta la nonna…

Chi sono i nonni di Patty Pravo e perché ha vissuto con loro

I nonni hanno svolto un ruolo fondamentale nella crescita di Patty Pravo che, non solo è cresciuta con loro ma ha ereditato i valori che ha cercato sempre di coltivare nel corso della sua vita. Legatissima ai nonni, Nicoletta Strambelli, questo il nome dell’artista, ha spesso parlato dell’infanzia vissuta con i nonni che ringrazia anche per averle permesso di essere libera e vivere tutte le esperienze che ha fatto. “Mia nonna – ha raccontato in un’intervista rilasciata ai microfoni di Verissimo nel 2021 – era una persona eccezionale, basti pensare che a 3-4 anni mi ha portato a imparare pianoforte. Sapeva già cosa avrei dovuto fare nella mia vita. Lei mi dava una libertà totale, ma naturalmente dovevo essere una ragazza perbene”.

“Mio nonno Domenico, invece, era un signore molto simpatico, pazzerello: mi faceva fare un sacco di tuffi quando andavamo al mare». Quando viveva ancora con i nonni, Patty Pravo cominciò anche a fumare e nascondere la cosa fu davvero difficile. Tuttavia, nel momento in cui i nonni scoprirono tutto «io, alla fine, fumavo dentro e fuori casa». Dopo la morte del nonno

Nonostante sia cresciuta con i nonni ritrovando la madre solo da adulta, Patty Pravo non ha mai provato rancore nei confronti della mamma. “Mia madre ha avuto veramente una vita incredibile, si è sposata a 19 anni e mi ha avuto a 19 anni, ma la sua famiglia era emigrata ed era sola. All’epoca non era una cosa facile. Dopo la mia nascita non è stata bene, ha avuto tanti problemi proprio perché sola, non aveva nessuno con cui parlare”, ha raccontato a Verissimo in un’intervista nel 2022.

Serena e felice dell’infanzia avuta insieme ai nonni, sul rapporto con la madre, ha poi aggiunto: “Non avevo nulla da perdonarle perché non ho mai avuto nulla contro di lei, non le portavo rancore. Semplicemente non siamo cresciute insieme, ma da adulte abbiamo avuto possibilità di parlarci e ho iniziato a stimarla come donna”. Il legame più vero e profondo, però, è quello che Nicoletta Strambelli ha avuto con i nonni e, dopo la morte del nonno, decise di partire per Londra dando il via alla sua straordinaria carriera.











