Nonno Andrea di Villorba/ Incendio distrugge la fattoria bio: indagini in corso

E’ bruciato nella notte il negozio Nonno Andrea di Villorba, in provincia di Treviso. Come riferito da numerosi quotidiani locali, a cominciare dall’edizione online de Il Gazzettino, poco prima della mezzanotte i vigili del fuoco della compagnia locale sono stati allertati in merito ad un incendio presso il rivenditore di cui sopra, uno spazio aziendale di una ditta agricola che è molto nota nella zona. Un incendio di vaste dimensioni che ha obbligato l’intervento di ben dieci mezzi dei pompieri provenienti da Treviso, Montebelluna e Conegliano, con l’aggiunta di una autobotte proveniente dalla sede aeroportuale. Nonno Andrea si trova in via Campagnole, e quando i vigili del fuoco sono giunti sul luogo incriminato la rivenditoria di frutta e verdura era quasi totalmente avvolta dalle fiamme e dal fumo. Non è ben chiaro cosa sia successo, e al momento sono in corso le indagini da parte delle forze dell’ordine per capire se l’incendio sia stato di natura dolosa oppure completamente accidentale.

NONNO ANDREA DI VILLORBA: L’ULTIMO EVENTO DI HALLOWEEN

I pompieri hanno spento le fiamme per poi mettere in sicurezza gli impianti e le strutture presenti, un’operazione che è perdurata per diverse ore, fino alla mattina di oggi. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. Da quantificare i danni provocati dall’incendio, ma vista la sua importanza, si parla già di decine di migliaia di euro. Nonno Andrea, come dicevamo, è un negozio molto conosciuto di frutta e verdura bio, ed inoltre ha al suo interno anche una fattoria didattica, dove è usuale la frequentazione di famiglie con bambini piccoli, ma anche scolaresche, per vivere da vicino il mondo della natura. Soltanto pochi giorni fa, prima della festa di Halloween, la fattoria bio aveva organizzato una giornata dedicata alle famiglie incentrata in particolare sulla verdura di stagione, precisamente la zucca. Un evento a cui avevano partecipato diverse persone e che era stata accolto in maniera molto positiva dal pubblico. Ora servirà diverso tempo prima che l’azienda possa nuovamente riaprire.

© RIPRODUZIONE RISERVATA