Nonno litiga con i genitori dei nipoti: allontanato/ Giudice riduce diritto di visita

Se il nonno litiga con i genitori dei propri nipoti, perde il diritto di visita dei piccoli. La decisione, che può sembrare rigida, emerge dalla sentenza numero 9145 della Cassazione, che ha respinto il ricorso presentato dalla Corte d’appello proprio nei confronti “dell’allontanamento”. Come si legge su IlSole24ore.it, “il nonno che ‘litiga’ con i genitori delle nipoti, se il conflitto compromette la serenità delle minori, divise tra la lealtà verso il padre e la madre e l’affetto per il nonno”, non può passare troppo tempo con le stesse nipoti. Nel caso in questione, il giudice, su richiesta dei genitori delle bambine, ha espressamente sentenziato che il tempo che il nonno e la nonna possono passare con le piccole deve essere ridotto ad un solo giorno al mese, per alcune ore, rispetto alle precedenti abitudini. Un netto passo indietro rispetto a quanto accadeva prima, con il nonno che accompagnava le minori agli impegni sportivi e relazionali, trascorrendo inoltre alcuni giorni d’estate, nonché l’ultimo sabato di ogni mese.

NONNO ALLONTANATO DAI GIUDICI: I GENITORI RESTANO LE FIGURE PIU’ IMPORTANTI

Ma i contrasti fra i genitori delle bambine e i nonni, erano troppi, anche perchè gli anziani signori avevano differenti vedute in particolare nell’educazione delle stesse piccole. Gli adulti, ricorda ancora IlSole24ore.it, si delegittimavano a vicenda, e la nonna cercava di “accreditarsi come madre”. Insomma, una situazione di caos per le bambine, che al di là dell’educazione ricevuta, devono comunque privilegiare le “direttive” di chi le ha messe al mondo, i loro genitori. Eppure il nonno aveva fatto fino a quel momento il suo dovere, avendo seguito le bimbe nei compiti e nelle loro attività, ma ciò non è stato sufficiente per i giudici della Cassazione, secondo cui il clima di tensione creatosi nella famiglia non giovava affatto alle minori, che non sapevano più a chi dare ascolto: ai genitori o al nonno? I giudici hanno quindi deciso che solamente un cambio di rapporti fra nonni e genitori, recuperando i rispettivi ruoli, potrò far tornare le cose come un tempo.



