Nonno Scatenato/ Su Canale 5 il film con Robert De Niro e Zack Efron

Nonno scatenato, film di Canale 5 diretto da Dan Mazer

Nonno Scatenato va in onda oggi, 14 maggio 2022, su Canale 5 a partire dalle ore 23.55. Monumentale è il cast dove troviamo Robert De Niro, Zoey Deutch e Zac Efron, per la regia di Dan Mazer. Il film è stato prodotto negli Stati Uniti ed è uscito nel gennaio del 2016.

La pellicola non ha riscosso molto successo, addirittura è stato candidato ai “Razzie Awards 2016” in diverse categorie tra cui peggior film e peggiore sceneggiatura. Sicuramente un film che si poteva evitare anche per non macchiare la carriera di uno come De Niro che di scatenato rimarrà sempre “toro” e non di certo passerà alla storia per questo volgare “nonno”.

Nonno Scatenato, la trama del film

Leggiamo la trama di Nonno Scatenato. Jason Kelly è un brillante avvocato che esercita la professione presso lo studio del genitore Richard Kelly. Jason sta per sposarsi ma qualche giorno prima della celebrazione delle nozze la nonna muore e per il giovane è l’occasione giusta per riprendere i rapporti con suo nonno che non vedeva da tempo. Purtroppo Jason verrà a trovarsi in circostanze assurde, quasi surreali. Nonno Dick dopo un matrimonio durato moltissimi anni, per rispettare i desideri della povera moglie decide di riprendere a vivere alla grande e di godersi la vita dedicandosi ad ogni sorta di divertimento. In questo suo nuovo e sfrenato modo di vivere Dick coinvolge suo nipote, allo scopo di fargli intendere che la vita che sta per intraprendere con il matrimonio non è adatta a lui.

Nonno e nipote decidono di andare in Florida, il luogo turistico che i due hanno scelto per godersi lo “spring break”, ovvero i sette giorni di vacanza che si concedono gli studenti universitari con l’arrivo della primavera. Durante lo “spring break” Dick e Jason incontrano una giovane studentessa, Shadia, una bella ragazza che qualche anno prima aveva frequentato un corso all’università insieme a Jason. Nel rivedersi i due ragazzi provano un’attrazione reciproca ma Jason non ha alcuna intenzione di mandare all’aria il suo prossimo matrimonio.

Tra gli amici di Shadia c’è Leanor, una ragazza sveglia e intraprendente che ha messo gli occhi su Dick ed è intenzionata a passare qualche ora in intimità con lui. Accadono una serie di imprevisti e di situazioni imbarazzanti per cui Jason informa suo nonno di voler tornare dalla ragazza che sta per sposare.

Durante un pranzo qualche giorno prima di convolare a nozze Jason comincia a dubitare dei suoi sentimenti, non è più sicuro di volere quel tipo di vita ed arriva alla conclusione che il nonno aveva ragione. Decide quindi di tornare sui suoi passi e di raggiungere Shadia. I due giovani decidono di partire insieme per girare il mondo mentre il nonno Dick e la bella Leanor hanno una storia di sesso e mettono al mondo un bel bambino. A questo punto Leanor deve considerarsi la nonna di Jason mentre il bambino è di fatto suo zio.

Il video del trailer di “Nonno Scatenato”













