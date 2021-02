Nonno scatenato/ Video, su Canale 5 il film con Robert De Niro e Zack Efron

Nonno scatenato va in onda su Canale 5 per la seconda serata di oggi, martedì 16 febbraio, a partire dalle ore 23:35. Si tratta nella pellicola americana prodotta è realizzata nel 2016 da diverse case cinematografiche mentre la distribuzione ai botteghini è stata gestita dalla Eagle pictures. La regia del film è stata curata da Dan Mazer, il soggetto e la sceneggiatura sono frutto del lavoro di John Phillips mentre il montaggio è stato eseguito da Anne McCabe. Le musiche della colonna sonora sono di Michael Andrews e la scenografia è stata realizzata da William Arnold. Nel cast figurano grandi nomi del mondo del cinema americano tra cui Robert De Niro, Zac Efron, Zoey Deutch, Aubrey Plaza, Dermot Mulroney e Julianne Hough.

Nonno scatenato, la trama del film

Soffermiamoci sulla trama di Nonno scatenato. Jason è un giovane avvocato di grande prospettiva che lavora all’interno dello studio legale del proprio papà. Per lui questo è un periodo particolarmente felice in quanto, oltre ad aver avviato un’attività professionale che potrebbe riservargli tante soddisfazioni, sta per coronare anche il suo sogno d’amore in quanto mancano pochissime settimane al giorno del matrimonio con la sua fidanzata. Purtroppo a pochi giorni dal matrimonio Jason viene messo al corrente della morte della sua nonna dopo una lunga malattia e questo gli permette di ritrovare suo nonno Dick con il quale aveva trascorso un’infanzia bellissima e condiviso tantissimi momenti felici. I due avevano trascorso tantissimi giorni insieme e grazie a questo evento drammatico si ritrovano dopo un periodo in cui Jason lo aveva decisamente trascurato. Il suo nonno dovendo rispettare quella che è stata l’ultima volontà della sua adorata moglie, gli chiede di aiutarlo nel vivere la vita senza freni.

I due iniziano a viaggiare in lungo e in largo per gli Stati Uniti d’America ritrovandosi ben presto in Florida, a uno Spring Break e qui hanno modo di trovare una studentessa che conosceva lo stesso Jason durante il primo anno al college. Inoltre ritrova alcuni vecchi amici che aveva perso di vista in virtù delle tante esigenze lavorative e professionali che gli stavano permettendo di avviare una carriera densa di successi. Tra Jason e la sua vecchia amica scatta la classica scintilla, ma l’uomo cerca in ogni modo di non farsi distrarre dal suo proposito di sposarsi.

I due saranno protagonisti di una serie di innumerevoli guai, ma alla fine Jason ritornerà a casa per preparare le nozze. Il giorno prima però si rende conto che il nonno aveva ragione e che probabilmente quella non era la sua strada per cui ritorna da quella ragazza per intraprendere un percorso finalmente caratterizzato da felicità.

