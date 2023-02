Nonno schiaffeggia calciatore 14enne/ Caos a Roma: l’arbitro sospende la partita

Dal campionato di calcio giovanile di Roma arriva la sconcertante notizia di un nonno che avrebbe schiaffeggiato (o colpito con un pugno, non è chiaro) un giovane calciatore di 14 anni della squadra avversaria a quella di suo nipote. In tutto questo, ovviamente, il gesto non sarebbe passato inosservato, spingendo i genitori ad infervorisi, minacciando l’anziano signore e spingendo, al fine di riportare la calma sugli spalti, l’arbitro ad interrompere il match. Una vicenda sicuramente strana, quella del nonno che schiaffeggia il 14enne, avvenuta durante l’incontro tra Romulea e Trastevere, valido per il campionato Elite Under 15.

Nonno schiaffeggia 14enne: cosa è successo

Attorno alla vicenda del nonno che schiaffeggia il 14enne durante la partita di calcio sembra essere, in qualche modo, calato uno strano silenzio e le uniche ricostruzioni della vicenda sono state fatte dai due team sportivi, il Romulea e il Trastevere. “A seguito di un fallo commesso da un giocatore del Trastevere”, spiega il team Romulea, “sanzionato con il cartellino giallo dal direttore del gara, uno spettatore che si presume imparentato con un nostro calciatore offendeva l’attaccante del Trastevere”.

“Il giocatore in questione”, spiega ancora riguardo al nonno che ha schiaffeggiato il 14enne, “a questo punto, si avvicinava verso il recinto di gioco per rispondere all’offesa e veniva allontanato con una manata al volto da parte dello spettatore. A quel punto l’arbitro sospendeva la gara stabilendo evidentemente che non sussistevano le condizioni per proseguirla”, aprendo anche all’ipotesi di muovere una causa legale nei confronti dell’uomo. Trastevere, dal conto suo, ha commentato la vicenda del nonno che schiaffeggia il 14enne durante la partita come “deprecabile. La Romulea interpreta il calcio con correttezza e sportività e con i medesimi valori che sempre hanno contraddistinto anche il Trastevere. Indipendentemente da quello che deciderà il giudice sportivo nella sua imparzialità, sarebbe bello disputare un Romulea-Trastevere in un contesto di massimo fair-play”.

