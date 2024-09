Noos – L’avventura della conoscenza 2024: le anticipazioni della nuova puntata su Rai 1

Oggi, giovedì 5 febbraio, in prima serata, al termine del nuovo appuntamento con Affari Tuoi, Raiuno trasmette una nuova puntata di Noos – L’avventura della conoscenza con Alberto Angela che si occupa di scienze, salute e ambiente in compagnia di alcuni ospiti che rispondono anche alle domande dei telespettatori su temi molto comuni. La puntata in onda oggi mostra ciò che accade, dopo un incidente, al “trauma center” d’Italia, a Cesena, attrezzato per stabilizzare le condizioni del paziente entro un’ora dall’incidente. Si passa, poi, ad affrontare il cambiamento climatico, problema che riguarda tutto il mondo e che causa continuamente disastri naturali.

Si parlerà, poi, della possibilità di mettere l’impianto di microchip nel cervello umano e quali potrebbero essere le eventuali conseguenze. La puntata, poi, continuerà con la storia e l’arte grazie al fascino de l’Appia Antica, appena entrata nella lista dei siti dichiarati dall’UNESCO patrimonio dell’umanità.

Anticipazioni Noos: gli ospiti della puntata del 5 settembre 2024

Nel corso della puntata di Noos di oggi, inoltre, non mancherà lo spazio dedicato agli esperti come svelano le anticipazioni diffuse dalla Rai: con la nutrizionista Elisabetta Bernardi che spiegherà come si possa prendere spunto dalla dieta degli atleti e dei grandi campioni dello sport per seguire un regime alimentare sano ed equilibrato e l’astronauta Samantha Cristoforetti che aiuterà a immaginare le future tappe dell’esplorazione umana dello spazio, dalla Luna a Marte e anche oltre.

L’esperto di geopolitica Dario Fabbri parlerà dell’India, un Paese enorme e dalle mille potenzialità, il direttore del Parco Archeologico di Pompei Gabriel Zuchtriegel racconterà dove abitavano e come andavano in vacanza gli antichi romani e il professor Emmanuele Jannini affronterà il tema del sesso nella terza età. Lo scrittore Carlo Lucarelli, infine, racconterà la storia di uno dei cold case più enigmatici di tutta l’Europa: la donna di Isdal, in Norvegia.

Come vedere in diretta streaming Noos

La nuova puntata di Noos può essere seguita oggi, su Raiuno, in diretta televisiva, a partire dalle 21.30 e, in alternativa, è possibile seguire anche la diretta streaming collegandosi al sito Raiplay o scaricando l’apposita applicazione disponibile per tutti i dispositivi mobili.