Nope, film su Italia 1, film su Italia 1 diretto da Jordan Peele

Giovedì 27 marzo 2025, andrà in onda, in seconda serata su Italia 1, alle ore 23:15, il film horror dal titolo Nope. Si tratta di un progetto cinematografico statunitense prodotto nel 2022 dalla Universal Pictures, scritto e diretto dall’attore e regista Jordan Peele, che aveva esordito dietro la macchina da presa nel 2017 con Scappa – Get Out. Le musiche hanno, invece, la firma del compositore Michael Abels, che aveva già collaborato con il regista in Scappa – Get Out e Noi.

Il cast principale di Nope è composto da: Daniel Kaluuya, attore britannico vincitore di un BAFTA alla miglior stella emergente per la sua interpretazione in Scappa – Get Out di Jordan Peele; Keke Palmer, attrice e cantante statunitense diventata famosa grazie al film Le ragazze di Wall Street – Business Is Business con Jennifer Lopez; infine Steven Yeun, conosciuto dal pubblico per il personaggio di Glenn Rhee nella serie televisiva The Walking Dead. Al loro fianco: Jacob Kim, Michael Wincott, Brandon Perea, Wrenn Schmidt e Keith David.

La trama del film Nope: chi ruba i cavalli dal ranch?

Nope segue le vicende dei fratelli Haywood, Oj ed Em (rispettivamente Daniel Kaluuya e Keke Palmer), che da qualche tempo cercano di mantenere a galla il ranch appartenuto a loro padre Otis (Keith David), in California. Alla morte di quest’ultimo, a causa di una moneta precipitata stranamente dal cielo e che lo ha colpito in pieno volto, i due ragazzi si trovano da soli a dover portare avanti l’attività, tra mille difficoltà.

Se da un lato Oj è intenzionato a mantenere vivo il ranch, dall’altro Em sogna una vita completamente diversa come attrice di fama internazionale ad Hollywood. Ben presto la situazione prende una piega inaspettata e drammatica, con l’attività che inizia ad accumulare un debito dietro l’altro e i destrieri che spariscono misteriosamente nel nulla, mentre quei pochi rimasti si dimostrano violenti verso chiunque stia loro vicino.

Per risollevare le loro condizioni economiche, il ragazzo vende alcuni degli esemplari ad un uomo di nome Jupe Park (Steven Yeun), che recentemente ha aperto un parco nella zona.

Intanto Em propone a suo fratello di installare alcune videocamere nella proprietà, convinta che dietro quell’atteggiamento strano dei cavalli ci sia la mano di presenze extraterrestri, ed è così che i due protagonisti si accorgono di una strana nuvola immobile nel cielo: cosa si nasconde dietro questo fenomeno misterioso?