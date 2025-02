A Storie Italiane la tragica notizia della 15enne Nora, giovane trovata senza vita in un complesso popolare a San Bonifacio, in provincia di Verona. Dalle prime risultanze sembrerebbe essere morta per overdose, o comunque la droga sembrerebbe centrare, e al momento c’è un solo indagine, ignoto, l’uomo che avrebbe fornito la droga alla stessa 15enne di Verona. Eleonora Daniele, commenta: “Quando ho letto questa notizia mi ricordo quando mi hanno chiamato dicendomi di Desirèe, morta a San Lorenzo, qui vicina. La notizia di Nora è presentata come una morte per overdose e il mio pensiero è andato a Desirèe. Abbiamo compreso, entrando in questa notizia, che la storia è molto simile”.

Luciana, la mamma di Nora, è stata intervistata da Storie Italiane, ed ha spiegato di non aver creduto alla versione dell’overdose: “Non ha mai fatto uso di droghe pesanti ma fumava solo la cannabis. Ultimamente frequentava una donna brasiliana che la manipolava con i soldi, la portava via per giorni al mare, senza il mio consenso, io l’ho anche denunciata e poi la vendeva agli uomini per ottenere la droga, lei si droga e vendeva mia figlia”. Luciana ha sporto denuncia per ben 147 volte di cui due volte nei confronti di questa donna: “L’ultima volta che si sono viste era sabato scorsa, ha chiamato Nora per una festa, lei si è lavata, si è cambiata ed è andata via con un po’ di vestiti. Io avevo un cattivo presentimento, le ho detto di non andare e di stare a casa, ci saremmo andati a mangiare una pizza, ma lei è voluta andare perchè voleva divertirsi con le sue amiche”.

NORA, 15ENNE MORTA A VERONA, LA MAMMA: “MI HANNO LASCIATA SOLA”

Nora è stata ritrovata in una casa popolare a San Bonifacio, in provincia di Verona, una casa dell’Ater occupata abusivamente in cui giravano tantissime persone, c’era anche dello spaccio: “Ad oggi la casa è stata sbarrata – aggiunge Olga Mascolo, inviata di Storie Italiane – e c’erano tanti ragazzini, molto giovani”. La mamma di Nora conferma: “Ci sono tanti ragazzini che adescano le adolescenti con le scuse per farle fare di tutto e di più”. La donna ha proseguito: “Io sono stata abbandonata dalle istituzioni, io ho chiesto di fare un Tso perchè mia figlia aveva dei problemi di salute mentali, ma nessuno mi ha ascoltata”.

E ancora: “Lei è stata torturata, la droga non c’entra. Lei è stata strozzata con una collana”, aggiunge. Eleonora Daniele si è detta “Arrabbiata e addolorata, dopo 147 denunce… anche per il lavoro che facciamo qui da anni, tutte le persone che cercano di difendere le donne… io mi chiedo come sia possibile che questa ragazza non sia stata tutelata. Vogliamo capire e comprendere questi appelli e queste denunce fatte da questa mamma non sono state ascoltate”. La mamma di Nora ha ripreso la parola: “Quando chiamavo le forze dell’ordine, mi hanno risposto di non rompere i co*”, visibilmente arrabbiata.

NORA, 15ENNE MORTA A VERONA, LE RICHIESTE DI AIUTO DELLA 15ENNE

La mamma poi torna sulla brasiliana: “Ha venduto Nora”. La ragazza è andata ad una festa sabato e nella notte ha inviato dei messaggi alla madre, le chiede aiuto e dice di trovarsi in una situazione di costrizione: “Mi ha chiamato alle 4 ma non sono riuscita a prendere la chiamata – aggiunge Luciana – mi hanno detto che le avevano fatto tanto male”.

Poi lunedì mattina, durante un controllo dei carabinieri, il corpo di Nora viene trovato senza vita. “Alle 14:00 mi ha chiamato il maresciallo che mi ha detto che mi dovevano parlare e mi hanno dato la notizia che Nora era morta di overdose, ma per me non è vero. E’ stata torturata, quando arrivano a metterti dentro una stanza, tutta legata, picchiata, con le ginocchia rovinate, la collana nel collo. Voglio giustizia e verità per capire cos’hanno fatto a mia figlia. Le hanno rubato anche tutto, nello zainetto che aveva con se c’erano solo le ciabatte”.

NORA, 15ENNE MORTA A VERONA, ELEONORA DANIELE: “QUESTA RAGAZZA E’ STATA UCCISA”

Secondo Luciana: “C’era un’altra ragazza quella sera che è scappata e che la stanno cercando per ammazzarla”. Gli altri presenti alla “festa” sarebbero tutti scappati e al momento sono in corso delle indagini per risalire alle loro identità, a cominciare da questa brasiliana segnalata dalla madre.

Secondo Eleonora Daniele: “Tutto fa pensare ad una tortura e ad una uccisione verso una minorenne, chiedo di non parlare di un gesto estremo. Prometto a questa madre di accompagnarla in questo dolore enorme che dovrà affrontare tutta la vita. Penso che tutti quanti noi dinanzi a storie del genere abbiamo fallito, tranne questa madre che ha chiesto 147 volte aiuto”.