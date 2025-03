Continua il giallo della povera Nora, la 15enne trovata senza vita in delle case popolari di Verona. Nei prossimi giorni verrà effettuata l’autopsia sulla ragazza da cui si capirà come sia morta la giovane, si teme forse per una overdose molto probabilmente indotta. Al momento sono tre gli indagati, a cominciare da un forte spacciatore della zona e poi da un tossicodipendente che il programma di Rai Uno Storie Italiane ha raggiunto. Il talk del primo canale ha provato a parlare con il primo indagato, il tossicodipendente, ma non ricavando nulla e anzi scoprendo una situazione drammatica di un ragazzo che vessa la nonna per avere i soldi per drogarsi.

Liliana Resinovich/ Sergio Resinovich e Claudio Sterpin all'attacco: “Il movente dei soldi è importante...”

Non è da escludere comunque che gli indagati possano aumentare visto che “abbiamo visto un clima di assoluto disagio”, aggiunge Olga Mascolo, inviata del talk di Rai Uno che sta seguendo il caso da tempo. La mamma di Nora, la signora Luciana, ha presentato 147 denunce per provare a salvare la figlia e ad un certo punto si è detta anche disposta a rinunciare alla genitorialità pur di salvare la figlia, invano.

Delitto di Garlasco, risentite le cugine di Chiara Poggi/ Legale Stasi: “Scontrino di Sempio è un alibi!”

NORA, 15ENNE DI VERONA: PARLA UNA RAGAZZA DI MILANO

Olga Mascolo ha intervistato anche una ragazza che sarebbe coinvolta in un giro di prostituzione minorile inerente la città di Milano: “Nora è venuta da me due volte a Milano, ma io non ho gestito un giro di prostituzioni. Io ho avuto un problema con mia sorella che mi faceva uscire con dei ragazzi ma a Nora non ha mai fatto nulla. Io non ho mai denunciato perchè era mia sorella”.

“Ero obbligata ad andare con altre persone – aggiunge – mi mandava dai ragazzi più grandi, prendeva tutti i soldi e a me non dava niente, era una vita di m*, ho fatto due anni così, avevo 19 anni. Adesso mia sorella è cambiata, non è più come prima. Per quanto sappia io non c’è più questo giro e comunque non hanno mai obbligato Nora anche se lei sapeva di questo giro di prostituzione”.

Pierina Paganelli, ripreso incidente probatorio Manuela/ Avvocati di Giuliano “Non ha ancora detto tutto”

NORA, 15ENNE DI VERONA: IL RACCONTO DELL’AMICA DELLA BRASILIANA

Un’altra intervista è stata fatta ad un’amica della cosiddetta brasiliana, una ragazza verso cui da sempre la mamma di Nora punta il dito, convinta che sia stata lei a portare sulla brutta strada la figlia: “Noi ci trovavamo per andare a rubare, la 15enne rubava – spiega la testimone – conoscevamo lo spacciatore marocchina che ora è in carcere, lui ci lasciava la sostanza sul tavolo senza pagare e mi diceva che se la voleva dovevamo dargli il corpo, anche Nora l’ha fatto”.

E ancora: “La brasiliana conosceva il marocchino in carcere. Quella notte, nel momento in cui stava per morire Nora, la brasiliana è scappata perchè volevano farle lo stesso che era successo a lei. La brasiliana non ha mai fatto prostituire Nora comunque, chi voleva farlo lo faceva. Qualcuna poteva volerla morta? Non lo so, c’è gelosia nella gente”, conclude la ragazza.