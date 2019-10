Nora Amile e Canio Mazzaro stanno insieme?/ “Passione con l’ex di Daniela Santanchè”

Una nuova coppia è nata e sta facendo parlare di sé. Parliamo di Canio Mazzaro e Nora Amile che, secondo quanto rivelato da Alberto Dandolo su Oggi, sembrano fare sul serio. Lei ex pupa e lui ex compagno di Daniela Santanché starebbero vivendo «una rovente passione» da alcune settimane. I due non si nascondono più: qualche sera fa sono stati infatti avvistati al ristorante La Risacca di Milano. Si parla di «atteggiamenti inequivocabili» su cui ora in molti si stanno interrogando. Si tratta di vero amore o è solo «un rovente fuoco di paglia»? Sui social Nora Amile non ha commentato rumors e gossip. Nelle sue Instagram Stories continua a condividere alcuni momenti della sua vita quotidiana, tra passeggiate, sedute e allenamento in palestra. Nora Amile, che fece il suo esordio in tv nel 2006 partecipando come pupa alla prima edizione italiana del programma “La Pupa e il Secchione”, è tornata a far parlare di sé anche perché potrebbe partecipare alla prossima edizione del Grande Fratello Vip.

NORA AMILE E CANIO MAZZARO STANNO INSIEME? “PASSIONE CON EX DI DANIELA SANTANCHÈ”

Canio Mazzaro solo qualche anno fa veniva definito «l’imprenditore lucano che fa strage di cuori». Ne parlava la Gazzetta del Mezzogiorno, parlando delle diverse relazioni con le belle donne dello star system, tra cui Rita Rusic. L’imprenditore farmaceutico è stato legato a Daniela Garnero, nota come Santanchè. Nel 1995 lasciò il chirurgo di cui conserva il cognome per unirsi proprio a Canio Mazzaro, con cui ha avuto un figlio, Lorenzo. L’imprenditore, dopo la liason con la parlamentare, avrebbe allacciato una relazione con Elisa Isoardi, finita nel luglio 2014. Tra l’altro tra loro ci sono stati problemi dopo la rottura e venne raccontato un retroscena. Lui in un’intervista a Chi accusò la conduttrice di essersi impossessata di un suo prezioso orologio Rolex, modello Submariner, d’oro, del valore di 12mila euro. Disse di non averlo mai regalato alla Isoardi, con Daniela Santanché accorsa addirittura in difesa dell’ex. Dichiarò che il Rolex non poteva essere stato donato ad Elisa Isoardi, perché era un regalo per Lorenzo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA