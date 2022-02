Nora Shkrel, fidanzata Matteo Marzotto/ La modella che ha stregato lo scapolo d’oro

Nora Shkrel è la fidanzata del celebre imprenditore Matteo Marzotto, lo “scapolo d’oro” che in passato è stato legato a moltissime attrici, modelle bellissime e importanti, tra cui Naomi Campbell. Il presente, ormai da qualche anno, si chiama Nora Shkrel, una giovane modella croata che con il suo fascino e i suoi modi fare gli ha rubato il cuore. Ciò che balza immediatamente all’occhio in questa relazione è la differenza d’età tra i due fidanzati: Matteo ha infatti cinquantaquattro anni, mentre lei ventisei.

La carta di identità, tuttavia, non sembra rappresentare un problema per la coppia, che quando appare pubblicamente dà la sensazione di essere molto affiatata e unita. Non ci sono poi molte altre notizie sulla vita privata di Nora e Matteo, questo perché entrambi sono praticamente assenti dai social.

Nora Shkrel e Matteo Marzotto, un amore quasi “segreto”

In fondo Nora Shkrel e Matteo Marzotto sembrano vivere un amore quasi “segreto”. Se non proprio segreto, sicuramente lontano dalle luci dei riflettori. Questo perché, evidentemente, il noto imprenditore vuole proteggere la sua relazione da eventuali gossip o pettegolezzi vari. Di conseguenza, anche sul conto della sua dolce metà non sono reperibili moltissime informazioni in rete. Ciò che sappiamo con certezza è che la ventiseienne lavora come modella e che la relazione con Matteo pare essere sbocciata indicativamente nell’estate del 2016. Di matrimonio non c’è traccia, ma non è detto che i due decidano di considerare quest’opzione in futuro. Come si dice in questi casi: chi vivrà vedrà.

