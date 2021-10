Nora Shkreli, fidanzata Matteo Marzotto/ Una storia d’amore lontano dai riflettori

Matteo Marzotto, da sempre definito “uno degli scapoli d’oro d’Italia”, ormai da qualche anno è felicemente fidanzato con Nora Shkreli. La modella croata è davvero molto più giovane dell’imprenditore: Matteo ha 55 anni e lei 26 anni, ma la differenza d’età per loro sembra non contare affatto. Nonostante stiano insieme da qualche anno, sembra che la loro storia sia iniziata nell’estate del 2016, non ci sono molte notizie sulla loro vita privata e sono praticamente assenti sui social. Nei pochi scatti rubati Matteo e Nora appaiono sempre felici e innamorati, ma del matrimonio al momento non se ne parla. L’imprenditore continuerà a mantenere la sua nomea di scapolo d’oro? O stupirà tutti sposando in gran segreto la bellissima Nora?

Carolyn Smith/ La malattia e l'amore per il marito Tino Michielotto: "Il tumore? Va e viene"

La vita sentimentale di Matteo Marzotto

Matteo Marzotto è spesso finito sotto i riflettori per la sua vita sentimentale. Tra le sue fiamme anche la top model Naomi Campbell. Quando i due si frequentavano, il manager era presidente di Valentino Spa: “Una volta mi chiamò la direttrice del negozio dicendomi che voleva prendere una pelliccia di zibellino. Gliel’ho fatta mandare a casa. Poi ho iniziato a negoziare…”, ha raccontato Marzotto anni fa a “Victor Victoria”, trasmissione condotta da Victoria Cabello La7. E ha aggiunto: “Mi dava legnate, botte da orbi”. Tra le sue relazioni passati ricordiamo: l’ex-letterina Alessia Fabiani, l’attrice Benedetta Massola, l’etoile Eleonora Abbagnato, la modella Lisa Van Goinga, Avery Howe (vedova di Giovannino Agnelli) e Serena Autieri. Ora nella sua vita c’è la giovane Nora Shkreli: Matteo la sposerà?

LEGGI ANCHE:

Fabrizio Pregliasco/ "Variante Delta ha reso l'influenza indistinguibile da Covid"Yvonne Sciò "Mi bullizzavano perché nata in Texas"/ "Mia figlia mi ha cambiato molto"

© RIPRODUZIONE RISERVATA