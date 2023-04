Nora Venturini, moglie di Giulio Scarpati/ Lui: “Parlo poco di vita privata ma…”

Nora Venturini e Giulio Scarpati: un amore longevo e solido, nato grazie alla passione per il teatro…

Nora Venturini è la moglie del celebre attore Giulio Scarpati, ovvero l’interprete di Lele Martini nella serie tv Rai, Un Medico in famiglia. L’attore è alquanto riservato e molto raramente si è fermato a parlare della sua vita privata e sentimentale. Sappiamo però che è sposato con la collega Nora Venturini, regista teatrale con cui ha più volte collaborato nel corso degli anni. Sceneggiatrice affermata, la Venturini ha scritto diverse fiction sia per la Rai che per Mediaset. Con il compagno Giulio ha messo al mondo due figli, ovvero il classe 1988 Edoardo e la più giovane Lucia, nata nel 1994.

La Venturini e Scarpati vivono da sempre a Roma, dove però si mostrano raramente in pubblico. La coppia infatti preferisce vivere il proprio amore alla larga dai riflettori del gossip. A tenerli uniti, dopo tanti anni assieme, è l’amore per la famiglia e per il proprio lavoro, che li lega profondamente. “Parlo poco della mia vita privata”, ha dichiarato tempo fa Giulio Scarpati da Francesca Fialdini, facendo intendere di preferire altri argomenti.

Giulio Scarpati e quell’esigenza di proteggere la vita privata dal gossip: “Il ruolo di Lele Martini fu per me troppo invadente”

“Sinceramente non so che padre sono: il mestiere di genitore è molto difficile”, il suo commento a proposito del rapporto coi figli. “Bisogna non caricare i figli delle nostre ansie, si rischia di creargli sfiducia nel futuro… In questo momento storico viviamo questa problematica in maniera molto pressante, c’è grande difficoltà a tenere separati i ruoli, ad educare in maniera corretta”. Quando la notorietà ha travolto Giulio Scarpati, la sua vita privata ne ha risentito. E infatti ha raccontato che una volta, un fan, aveva a chiesto a lui la mano dell’attrice Margot Sikabonyi: “…come se fossi realmente io suo padre. Quando ho ricevuto quel messaggio, mia figlia, quella vera, aveva solo due anni!”.

